Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 22 Triệu

Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công Ty Cổ Phần T.T.S.C

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang: 68 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm ...và 4 địa điểm khác, Huyện Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

- Đọc hiểu bản vẽ thiết kế.
- Tổ chức triển khai bản vẽ, giám sát các hoạt động thi công các hạng mục ME tại công trình
- Giám sát tiến độ, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng của các hạng mục ngoài công trường đảm bảo đúng thiết kế và đúng hồ sơ mời thầu.
- Hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến công việc mình đảm trách (Lưu trữ, giao nhận hồ sơ bản vẽ, tham gia các cuộc họp với các đối tác hoặc đồng nghiệp liên quan).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BCH công trường và công ty yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng trở lên các chuyên ngành cấp thoát nước, môi trường, Điện, HVAC, .... hoặc các ngành có liên quan.
- Có kinh nghiệm làm việc vị trí tương đương từ 2-3 năm trở lên.
- Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
- Sự quan tâm đến chi tiết và khả năng giải quyết vấn đề tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần T.T.S.C Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15.000.000đ – 22.000.000đ (Thỏa thuận theo năng lực)
- Sắp xếp chỗ ở, hỗ trợ chi phí sử dụng Điện với ứng viên ngoại tỉnh
- Thưởng chế độ Lễ, Tết, Thưởng % theo dự án, đóng BHXH theo quy định
- Các hoạt động công ty: Du lịch hàng năm, Câu lạc bộ ‘happy run” hàng tháng, Ăn tối cùng Ban lãnh đạo,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần T.T.S.C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà 132 phố Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội.

