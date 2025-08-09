Tuyển Nhân viên kinh doanh Trung Tâm Kinh Doanh VNPT - Quảng Ninh - Chi Nhánh Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 30 Triệu

Trung Tâm Kinh Doanh VNPT - Quảng Ninh - Chi Nhánh Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông
Ngày đăng tuyển: 09/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/09/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Trung Tâm Kinh Doanh VNPT - Quảng Ninh - Chi Nhánh Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Tp Hạ Long ...và 2 địa điểm khác, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Thực hiện duy trì, giữ và phát triển doanh thu các dịch vụ VT-CNTT trên tập khách hàng được giao quản lý .
Thực hiện chăm sóc khách hàng, thu cước và giải quyết khiếu nại của khách hàng .
Hoạt động Marketing, truyền thông về sản phẩm, dịch vụ.
Phối hợp với kỹ thuật địa bàn cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại địa bàn phụ trách.
Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Dưới 35 tuổi.
Yêu thích kinh doanh, ngoại hình ưa nhìn
Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại Trung Tâm Kinh Doanh VNPT - Quảng Ninh - Chi Nhánh Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn theo năng lực
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Môi trường chuyên nghiệp năng động, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Kinh Doanh VNPT - Quảng Ninh - Chi Nhánh Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trung Tâm Kinh Doanh VNPT - Quảng Ninh - Chi Nhánh Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 đường 25/4, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

