Tuyển Nhân viên kinh doanh Trung Tâm Kinh Doanh VNPT - Quảng Ninh - Chi Nhánh Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Tp Hạ Long ...và 2 địa điểm khác, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Thực hiện duy trì, giữ và phát triển doanh thu các dịch vụ VT-CNTT trên tập khách hàng được giao quản lý .

Thực hiện chăm sóc khách hàng, thu cước và giải quyết khiếu nại của khách hàng .

Hoạt động Marketing, truyền thông về sản phẩm, dịch vụ.

Phối hợp với kỹ thuật địa bàn cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại địa bàn phụ trách.

Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Dưới 35 tuổi.

Yêu thích kinh doanh, ngoại hình ưa nhìn

Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại Trung Tâm Kinh Doanh VNPT - Quảng Ninh - Chi Nhánh Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn theo năng lực

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Môi trường chuyên nghiệp năng động, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Kinh Doanh VNPT - Quảng Ninh - Chi Nhánh Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông

