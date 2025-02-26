Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 700 USD

Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina

Nhân viên phân tích kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina

Mức lương
500 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Lô CN 08

- 1, Khu công nghiệp Yên Phong II

- C, Tam Giang, Thị Trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương 500 - 700 USD

* Quản lý vận hành an toàn thiết bị IT
* Hỗ trợ vận hành infra của nhà máy (network và sever)
* Quản lý vận hành Infra nhà máy

Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Có học vấn về chuyên ngành yêu cầu hoặc có kinh nghiệm về công việc liên quan
* Có kinh nghiệm quản lý vận hành thiết bị IT trong nhà máy (1-3 năm kinh nghiệm)
* Kinh nghiệm quản lý/cài đặt thiết bị network
* Kinh nghiệm quản lý/cài đặt máy in tổng hợp, Tablet, PDA
* Kinh nghiệm quản lý/cài đặt scanner, máy in barcode
* Kinh nghiệm quản lý/backup sever Windows
* Bảo trì bảo dưỡng thiết bị IT
* Ưu tiên biết tiếng Anh hoặc tiếng Hàn

Tại Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina

Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN8-1, Khu Công nghiệp Yên Phong II-C, Xã Tam Giang, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
