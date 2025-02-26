Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 700 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina
Mức lương
500 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Lô CN 08
- 1, Khu công nghiệp Yên Phong II
- C, Tam Giang, Thị Trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương 500 - 700 USD
* Quản lý vận hành an toàn thiết bị IT
* Hỗ trợ vận hành infra của nhà máy (network và sever)
* Quản lý vận hành Infra nhà máy
Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
* Có học vấn về chuyên ngành yêu cầu hoặc có kinh nghiệm về công việc liên quan
* Có kinh nghiệm quản lý vận hành thiết bị IT trong nhà máy (1-3 năm kinh nghiệm)
* Kinh nghiệm quản lý/cài đặt thiết bị network
* Kinh nghiệm quản lý/cài đặt máy in tổng hợp, Tablet, PDA
* Kinh nghiệm quản lý/cài đặt scanner, máy in barcode
* Kinh nghiệm quản lý/backup sever Windows
* Bảo trì bảo dưỡng thiết bị IT
* Ưu tiên biết tiếng Anh hoặc tiếng Hàn
* Có kinh nghiệm quản lý vận hành thiết bị IT trong nhà máy (1-3 năm kinh nghiệm)
* Kinh nghiệm quản lý/cài đặt thiết bị network
* Kinh nghiệm quản lý/cài đặt máy in tổng hợp, Tablet, PDA
* Kinh nghiệm quản lý/cài đặt scanner, máy in barcode
* Kinh nghiệm quản lý/backup sever Windows
* Bảo trì bảo dưỡng thiết bị IT
* Ưu tiên biết tiếng Anh hoặc tiếng Hàn
Tại Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI