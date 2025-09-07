Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Synnex FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Hỗ trợ Lãnh đạo Công ty lập/đánh giá/hiệu chỉnh kế hoạch kinh doanh, liên quan tới Tài chính

• Quản lý và xây dựng hệ thống báo cáo quản trị

• Lập kế hoạch kiểm soát, nội dung kiểm soát và thời gian kiểm soát

• Chỉ đạo, theo dõi quá trình kiểm soát

• Đề xuất ý kiến, tư vấn khắc phục và tối ưu hệ thống quản lý tài chính

• Dự báo, phân tích, đề xuất, tư vấn các biện pháp quản trị rủi ro và phát hiện các cơ hội

• Các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam, tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành Kiểm toán, kế toán, tài chính….

• Yêu cầu tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kiểm toán, kiểm soát, trong đó có ít nhất 3 năm vị trí kiểm toán.

• Ưu tiên các bạn đã hoặc đang hoạt động trong môi trường Big4.

• Có trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc.

• Thẳng thắn, nghiêm túc, trung thực.

Tại Công Ty Cổ Phần Synnex FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Synnex FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin