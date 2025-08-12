Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)

Nhân viên phân tích kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc
• Phân tích hiệu quả kinh doanh, các chương trình kinh doanh
• Quản lý và giám sát Kênh (kế hoạch kinh doanh, KH tài chính, KH ngân sách, năng suất lao động….)
• Phát triển và gửi các báo cáo thường xuyên về hiệu suất thu thập hoặc rủi ro dựa trên cơ sở dữ liệu SQL
• Đưa ra các phân tích chuyên đề nhằm giải quyết các vấn đề Công ty đang gặp phải
• Xây dựng , cấu trúc dữ liệu , đảm bảo dữ liệu và báo cáo là chính xác
• Xây dựng báo cáo quản trị phục vụ theo dõi kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm công việc phân tích làm việc với SQL, Excel và xử lý dữ liệu
• Mong muốn học hỏi các kỹ năng mới và áp dụng vào thực tế ngành tài chính tiêu dùng.
• Tư duy phân tích, cấu trúc và logic.
• Kỹ năng giao tiếp tốt. Giỏi cả tiếng Anh nói hoặc viết là một điểm cộng.
• Kiến thức về cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ SQL, các kỹ năng ngôn ngữ lập trình khác là lợi thế đáng kể.
• Xây dựng , cấu trúc dữ liệu , đảm bảo dữ liệu và báo cáo là chính xác
• Xây dựng báo cáo trực quan hiệu quả và dễ hiểu

Tại Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit) Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)

Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 9,10,11,12 Tòa nhà MB Bank, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-phan-tich-kinh-doanh-thu-nhap-thuong-luong-tai-ha-noi-job367276
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Synnex FPT
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Synnex FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Synnex FPT
Hạn nộp: 07/10/2025
Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Đại Học FPT TP.HCM
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Đại Học FPT TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Đại Học FPT TP.HCM
Hạn nộp: 28/08/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Capella Group
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Capella Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Capella Group
Hạn nộp: 17/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)
Hạn nộp: 11/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 03/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 10/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam
Hạn nộp: 10/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Hạn nộp: 12/08/2025
Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Heli Direct LLC
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Heli Direct LLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Heli Direct LLC
Hạn nộp: 20/08/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Trường Đại Học Văn Lang (Vlu) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Hạn nộp: 30/08/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 38 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Hạn nộp: 19/10/2025
Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 11/10/2025
Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Hạn nộp: 19/10/2025
Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Bchou
Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Hộ Kinh Doanh Bchou
Hạn nộp: 21/10/2025
Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 38 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Amway Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Amway Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 11/10/2025
Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Còn 99 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Torrecid Vietnam Co; Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Torrecid Vietnam Co; Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Torrecid Vietnam Co; Ltd
Hạn nộp: 18/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Hạn nộp: 17/10/2025
Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Synnex FPT
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Synnex FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Synnex FPT
Hạn nộp: 07/10/2025
Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Đại Học FPT TP.HCM
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Đại Học FPT TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Đại Học FPT TP.HCM
Hạn nộp: 28/08/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Capella Group
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Capella Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Capella Group
Hạn nộp: 17/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)
Hạn nộp: 11/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 03/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 10/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam
Hạn nộp: 10/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Hạn nộp: 12/08/2025
Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Heli Direct LLC
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Heli Direct LLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Heli Direct LLC
Hạn nộp: 20/08/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Trường Đại Học Văn Lang (Vlu) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Hạn nộp: 30/08/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Capella Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Capella Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Synnex FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Synnex FPT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm