Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc

• Phân tích hiệu quả kinh doanh, các chương trình kinh doanh

• Quản lý và giám sát Kênh (kế hoạch kinh doanh, KH tài chính, KH ngân sách, năng suất lao động….)

• Phát triển và gửi các báo cáo thường xuyên về hiệu suất thu thập hoặc rủi ro dựa trên cơ sở dữ liệu SQL

• Đưa ra các phân tích chuyên đề nhằm giải quyết các vấn đề Công ty đang gặp phải

• Xây dựng , cấu trúc dữ liệu , đảm bảo dữ liệu và báo cáo là chính xác

• Xây dựng báo cáo quản trị phục vụ theo dõi kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm công việc phân tích làm việc với SQL, Excel và xử lý dữ liệu

• Mong muốn học hỏi các kỹ năng mới và áp dụng vào thực tế ngành tài chính tiêu dùng.

• Tư duy phân tích, cấu trúc và logic.

• Kỹ năng giao tiếp tốt. Giỏi cả tiếng Anh nói hoặc viết là một điểm cộng.

• Kiến thức về cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ SQL, các kỹ năng ngôn ngữ lập trình khác là lợi thế đáng kể.

Tại Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)

