Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Capella Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Capella Group
- Hà Nội: Tòa nhà Samsora 105 Chu Văn An, Hà Đông, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh
1. Phân tích - đầu tư:
- Nghiên cứu, phân tích thị trường, ngành và doanh nghiệp phục vụ mục đích định hướng đầu tư.
- Đánh giá hiệu quả tài chính các dự án mục tiêu, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mục tiêu hoặc tài sản đầu tư mục tiêu.
- Xây dựng mô hình tài chính, dự báo dòng tiền, phân tích rủi ro và đề xuất phương án đầu tư phù hợp.
2. Quản trị sau đầu tư:
- Theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của danh mục đầu tư sau khi giải ngân.
- Đề xuất phương án tái cơ cấu, thoái vốn hoặc gia tăng giá trị đầu tư.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ/đột xuất về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và các vấn đề phát sinh có liên quan của các công ty trong danh mục được phân công.
Yêu Cầu Công Việc
- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư hoặc quản trị danh mục đầu tư.
- Am hiểu thị trường tài chính, mô hình kinh doanh và quy trình đầu tư; am hiểu kiến thức pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, thị trường chứng khoán.
