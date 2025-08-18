Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Capella Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Phân tích - đầu tư:

- Nghiên cứu, phân tích thị trường, ngành và doanh nghiệp phục vụ mục đích định hướng đầu tư.

- Đánh giá hiệu quả tài chính các dự án mục tiêu, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mục tiêu hoặc tài sản đầu tư mục tiêu.

- Xây dựng mô hình tài chính, dự báo dòng tiền, phân tích rủi ro và đề xuất phương án đầu tư phù hợp.

2. Quản trị sau đầu tư:

- Theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của danh mục đầu tư sau khi giải ngân.

- Đề xuất phương án tái cơ cấu, thoái vốn hoặc gia tăng giá trị đầu tư.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ/đột xuất về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và các vấn đề phát sinh có liên quan của các công ty trong danh mục được phân công.