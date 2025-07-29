Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Đại Học FPT TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: A35 Đường Bạch Đằng, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giảng dạy các môn học thuộc nhóm ngành Media & Communication ( thuộc các nhóm ngành như Ads, Social Media, PR) theo yêu cầu của Khoa dựa theo kinh nghiệm giảng dạy.

- Tham gia các công tác của Trường

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Media, Communication, Advertising, PR và các ngành liên quan tới truyền thông.

- Có khả năng nghiên cứu, kinh nghiệm giảng dạy bằng tiếng Anh lưu loát.

Tại Đại Học FPT TP.HCM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Đại Học FPT TP.HCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin