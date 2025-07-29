Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Đại Học FPT TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Đại Học FPT TP.HCM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: A35 Đường Bạch Đằng, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Giảng dạy các môn học thuộc nhóm ngành Media & Communication ( thuộc các nhóm ngành như Ads, Social Media, PR) theo yêu cầu của Khoa dựa theo kinh nghiệm giảng dạy.
- Tham gia các công tác của Trường
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Media, Communication, Advertising, PR và các ngành liên quan tới truyền thông.
- Có khả năng nghiên cứu, kinh nghiệm giảng dạy bằng tiếng Anh lưu loát.
Tại Đại Học FPT TP.HCM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Đại Học FPT TP.HCM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
