Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH BELLMART (VIỆT NAM) làm việc tại Nam Định thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: KCN Bảo Minh, Liên Bảo, Vụ Bản, Nam Định, Vụ Bản

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch, triển khai và duy trì hệ thống quản lý chất lượng (ISO) cho sản xuất. Phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng, đưa ra các giải pháp cải thiện. Thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong quá trình sản xuất. Xây dựng và triển khai các quy trình, tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO. Phân tích nguyên nhân, xử lý các vấn đề về chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Đào tạo, hướng dẫn nhân viên về hệ thống quản lý chất lượng, các quy trình kiểm soát chất lượng. Thu thập, phân tích và báo cáo dữ liệu về chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Tham gia các hoạt động liên quan đến quản lý chất lượng, đảm bảo tuân thủ các quy định về chất lượng.

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch, triển khai và duy trì hệ thống quản lý chất lượng (ISO) cho sản xuất.

Phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng, đưa ra các giải pháp cải thiện.

Thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong quá trình sản xuất.

Xây dựng và triển khai các quy trình, tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO.

Phân tích nguyên nhân, xử lý các vấn đề về chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Đào tạo, hướng dẫn nhân viên về hệ thống quản lý chất lượng, các quy trình kiểm soát chất lượng.

Thu thập, phân tích và báo cáo dữ liệu về chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Tham gia các hoạt động liên quan đến quản lý chất lượng, đảm bảo tuân thủ các quy định về chất lượng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng phân tích số liệu, xử lý thông tin, lập báo cáo. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm tốt. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint). Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ, ham học hỏi. Tiếng anh giao tiếp

Có kỹ năng phân tích số liệu, xử lý thông tin, lập báo cáo.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm tốt.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ, ham học hỏi.

Tiếng anh giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH BELLMART (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BELLMART (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin