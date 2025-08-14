Tuyển Video Editor Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4, ngõ 21 đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1 – Nghiên cứu xu hướng sản phẩm video travel.

Tổ chức thảo luận và thực hiện công tác sản xuất các ấn phẩm hình ảnh, video cho các dự án. (sản xuất các video theo thị trường: thiên nhiên , động vật , địa điểm du lịch…)

Cập nhật các thông tin, xu hướng mới, các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đang làm.

Đánh giá các sản phẩm video trên thị trường (Youtube là nền tảng chính) và đề xuất ý tưởng cải tiến sản phẩm hiện hành hoặc ý tưởng sản phẩm mới.

2 – Thực hiện biên tập chỉnh sửa video.

Nhận các video nguồn, biên tập, cắt ghép, tuỳ chỉnh màu, lồng ghép nhạc theo yêu cầu để tạo ra thành phẩm cuối

Dựng các video theo yêu cầu của từng dự án (lên nội dung, cắt nối hình ảnh theo kịch bản, làm hiệu ứng hình ảnh, âm thanh, chữ, nhạc nền, …)

3 – Phối hợp với các khâu trong quy trình sản xuất để hoàn thiện sản phẩm.

Cải thiện sản phẩm theo feedback và feedback các sản phẩm tương đương của Team.

Trao đổi, phản hồi các ý kiến về sản phẩm.

Đóng góp, xây dựng ý tưởng trong quá trình sản xuất.

Có trách nhiệm quản lý, báo cáo chất lượng sản phẩm và tiến độ chung của công việc được giao.

Quản lý, lưu trữ file chuyên môn, tài liệu cho công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1 – Học vấn

Tốt nghiệp CĐ, ĐH hoặc các khóa học liên quan.

2 – Kinh nghiệm liên quan

Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở các vị trí tương đương.

Có kinh nghiệm làm việc về mảng Phim ảnh hoặc Travel video (vlog,…)

3 – Kiến thức chuyên môn

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như After Effect, Photoshop, Premiere. Riêng với Premiere, Davinci, ưu tiên ứng viên có ít nhất 2 Năm kinh nghiệm.

Có kiến thức về hình ảnh, màu sắc, bố cục, ánh sáng và bối cảnh, có tính thẩm mỹ tốt.

Có kiến thức về Ai Video Editor là một lợi thế

4 – Kỹ năng cứng/Kỹ năng mềm

Khả năng làm việc độc lập và phối hợp linh hoạt.

Có tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, chủ động cao.

Khả năng tư duy logic, phân tích nội dung và tổng hợp thông tin.

5 – Các yêu cầu khác

Sẵn sàng học hỏi và nghiên cứu để phát triển.

Tích cực thay đổi tiếp thu để thích nghi với da dạng các dự án.

Chăm chỉ, trách nhiệm trong việc hoàn thành công việc.

Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 10.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ/ tháng (deal lương theo năng lực).

Phụ cấp ăn trưa đi lại: 900.000 VNĐ/ tháng.

Chính sách thưởng dựa trên hiệu quả hoạt động của dự án.

Được đào tạo chuyên sâu về thị hiếu chuyên môn, nội dung được đón nhận trên các nền tảng (nền tảng chính là Youtube)

Thường xuyên được tham gia các chương trình đào tạo phát triển bản thân.

Xét tăng lương 2 lần/ năm, thưởng lương tháng thứ 13,các dịp lễ tết, ….

Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN).

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ.

Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm.

Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin