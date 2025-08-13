Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CPTB NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM (Smartdental) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CPTB NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM (Smartdental)
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 98C Bạch Đằng Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Nắm vững và am hiểu tất cả các sản phẩm của công ty (máy móc, trang thiết bị nha khoa...).
Thực hiện lắp đặt, bảo dưỡng, thay thế phụ kiện khi cần.
Giao nhận sản phẩm đến khách hàng, hỗ trợ lắp đặt tại phòng khám.
Hỗ trợ các bộ phận bán hàng và kế toán khi cần thiết.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của công ty.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, sức khỏe tốt, trung thực, siêng năng, trách nhiệm.
Có bằng lái xe ô tô B2 và sẵn sàng đi công tác tỉnh.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kỹ thuật, đặc biệt trong ngành thiết bị y tế/nha khoa.
Khả năng giao tiếp và phối hợp tốt với đồng đội.
Tại CÔNG TY CPTB NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM (Smartdental) Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực + phụ cấp + thưởng.
Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng kỹ thuật chuyên sâu.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Bảo hiểm y tế
Du lịch hàng năm
Nghỉ phép tháng
Tăng lương hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CPTB NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM (Smartdental)
