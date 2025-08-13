Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CPTB NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM (Smartdental) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 98C Bạch Đằng Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nắm vững và am hiểu tất cả các sản phẩm của công ty (máy móc, trang thiết bị nha khoa...).

Thực hiện lắp đặt, bảo dưỡng, thay thế phụ kiện khi cần.

Giao nhận sản phẩm đến khách hàng, hỗ trợ lắp đặt tại phòng khám.

Hỗ trợ các bộ phận bán hàng và kế toán khi cần thiết.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, sức khỏe tốt, trung thực, siêng năng, trách nhiệm.

Có bằng lái xe ô tô B2 và sẵn sàng đi công tác tỉnh.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kỹ thuật, đặc biệt trong ngành thiết bị y tế/nha khoa.

Khả năng giao tiếp và phối hợp tốt với đồng đội.

Tại CÔNG TY CPTB NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM (Smartdental) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực + phụ cấp + thưởng.

Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng kỹ thuật chuyên sâu.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Bảo hiểm y tế

Du lịch hàng năm

Nghỉ phép tháng

Tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CPTB NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM (Smartdental)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin