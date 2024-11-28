Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH MTV Lados việt nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 65 đường S2, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tân Phú, Quận Tân Phú

Theo dõi kế hoạch nguyên phụ liệu, kế hoạch gia công và kế hoạch sản xuất.

Tìm kiếm và làm việc với nhà cung cấp nguyên vật liệu về số lượng, giá cả, thời gian nhập nguyên phụ liệu để sản xuất.

Tham gia các buổi feedback sample cùng với bộ phận Thiết kế ghi nhận thông tin chuyển giao cho các đơn vị nhà cung cấp, là cầu nối giữa đội ngũ thiết kế và nhà cung cấp.

Theo dõi tình hình sản xuất hàng hóa từ khi bắt cho đến khi xuất xong lô hàng

Hàng ngày tổng hợp các hóa đơn, chứng từ mua chuyển cho người phụ trách/kế toán.

Tìm kiếm các đối tác sản xuất

Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Ứng viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành may.

Ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành may.

Hiểu biết về các loại vải, nguyên phụ liệu.

Mức lương thỏa thuận.

Biết Word,Excel ,Corel, PowerPoint, Mail...

Ưu tiên ứng viên biết thêm ngoại ngữ

Thưởng doanh số, thưởng lễ tết,....

Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật

Review lương thưởng định kỳ hàng năm.

Được hưởng các chế độ phúc lợi: hưởng 12 ngày phép/năm; tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch; mua hàng ưu đãi nội bộ; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ...

Được cung cấp trang thiết bị làm việc theo vị trí: Đồng phục, máy tính...

Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp

Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp

