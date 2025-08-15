Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu Dân Cư Lakeview City, Số 1 - 3, Đường Số 17, Khu phố 18, Phường Bình Trưng, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc

• Trợ giúp Giám đốc, Ban lãnh đạo điều hành Công ty.

• Thay mặt Giám đốc làm việc với các phòng ban và đối tác, quan hệ đối nội, đối ngoại theo chỉ thị của Giám Đốc.

• Tham mưu và đề xuất các giải pháp để xử lý hiệu quả các vấn đề trong và ngoài công ty.

• Tham mưu và trợ giúp Giám đốc xây dựng định hướng chiến lược phát triển công ty và triển khai thực hiện các chiến lược của công ty.

• Thay mặt Giám đốc duy trì hoạt động, điều hành và theo dõi toàn bộ các mặt hoạt động của công ty với các phòng ban khi có chỉ thị.

• Hỗ trợ các phòng ban, bộ phận trong việc hoạch định mục tiêu, chiến lược, kế hoạch, chính sách theo chức năng đã được Ban Giám đốc phân công.

• Thực hiện tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động của công ty và các phòng ban thông qua báo cáo của các bộ phận

• Tham gia đóng góp ý tưởng và lên kế hoạch cho các chương trình, hoạt động của công ty.

• Theo dõi, đánh giá số liệu và báo cáo tình hình tài chính của phòng vận hành, thực hiện phân tích số liệu nếu có yêu cầu từ giám đốc.

• Tiếp nhận, xem tài liệu từ các phòng ban, bộ phận rồi trình lên giám đốc phê duyệt.

• Tiếp nhận thông tin từ giám đốc rồi truyền đạt rõ ràng, chính xác với các phòng ban liên quan, tiếp nhận thông tin phản hồi với cấp trên.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Học vấn

• Tốt nghiệp ĐH Chuyên nghành về Luật, Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ....

Kiến Thức

• Ưu tiên: Nữ, Có từ 03 năm kinh nghiệm vị trí Thư ký/Trợ lý có liên quan đến Tài chính/Luật hoặc các vị trí khác có liên quan đến Tài chính/Luật.

Kỹ Năng

• Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

• Kỹ năng ngoại ngữ giao tiếp tiếng Anh.

• Kỹ năng truyền đạt, giao tiếp tốt.

• Kỹ năng làm việc nhóm, thuyết phục trình bày, đàm phán tốt.

• Thành thạo các chương trình căn bản như MS Word, Excel, PowerPoint,…

Phẩm Chất Cá Nhân

• Vui vẻ, trung thực, nhiệt tình, hòa đồng, thân thiện, năng động, cầu thị.

• Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Địa điểm làm việc: Khu Đô Thị Lakeview City, Số 1-3, Đường Số 17, Phường Bình Trưng, TP. HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN

