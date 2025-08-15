Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu Dân Cư Lakeview City, Số 1

- 3, Đường Số 17, Khu phố 18, Phường Bình Trưng, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

• Trợ giúp Giám đốc, Ban lãnh đạo điều hành Công ty.
• Thay mặt Giám đốc làm việc với các phòng ban và đối tác, quan hệ đối nội, đối ngoại theo chỉ thị của Giám Đốc.
• Tham mưu và đề xuất các giải pháp để xử lý hiệu quả các vấn đề trong và ngoài công ty.
• Tham mưu và trợ giúp Giám đốc xây dựng định hướng chiến lược phát triển công ty và triển khai thực hiện các chiến lược của công ty.
• Thay mặt Giám đốc duy trì hoạt động, điều hành và theo dõi toàn bộ các mặt hoạt động của công ty với các phòng ban khi có chỉ thị.
• Hỗ trợ các phòng ban, bộ phận trong việc hoạch định mục tiêu, chiến lược, kế hoạch, chính sách theo chức năng đã được Ban Giám đốc phân công.
• Thực hiện tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động của công ty và các phòng ban thông qua báo cáo của các bộ phận
• Tham gia đóng góp ý tưởng và lên kế hoạch cho các chương trình, hoạt động của công ty.
• Theo dõi, đánh giá số liệu và báo cáo tình hình tài chính của phòng vận hành, thực hiện phân tích số liệu nếu có yêu cầu từ giám đốc.
• Tiếp nhận, xem tài liệu từ các phòng ban, bộ phận rồi trình lên giám đốc phê duyệt.
• Tiếp nhận thông tin từ giám đốc rồi truyền đạt rõ ràng, chính xác với các phòng ban liên quan, tiếp nhận thông tin phản hồi với cấp trên.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn
• Tốt nghiệp ĐH Chuyên nghành về Luật, Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ....
Kiến Thức
• Ưu tiên: Nữ, Có từ 03 năm kinh nghiệm vị trí Thư ký/Trợ lý có liên quan đến Tài chính/Luật hoặc các vị trí khác có liên quan đến Tài chính/Luật.
Kỹ Năng
• Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.
• Kỹ năng ngoại ngữ giao tiếp tiếng Anh.
• Kỹ năng truyền đạt, giao tiếp tốt.
• Kỹ năng làm việc nhóm, thuyết phục trình bày, đàm phán tốt.
• Thành thạo các chương trình căn bản như MS Word, Excel, PowerPoint,…
Phẩm Chất Cá Nhân
• Vui vẻ, trung thực, nhiệt tình, hòa đồng, thân thiện, năng động, cầu thị.
• Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Địa điểm làm việc: Khu Đô Thị Lakeview City, Số 1-3, Đường Số 17, Phường Bình Trưng, TP. HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN

CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu Dân Cư Lakeview City, Số 1-3, Đường Số 17, Khu phố 18, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

