Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 31 Điện Biên Phủ, Đakao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Xây dựng cơ cấu nhân sự, chính sách lương và các chế độ phúc lợi.

Xây dựng các quy trình, quy định, nội quy phù hợp với văn hoá và phong cách làm việc của Công ty.

Tham mưu cho BGĐ về các vấn đề liên quan đến nhân sự, luật lao động, các điều chuyển, bổ nhiệm, thăng chức...

Phối hợp với các Trưởng phòng ban đánh giá về năng lực làm việc của nhân viên các phòng ban.

Chịu trách nhiệm về các hoạt động tuyển dụng của công ty: số lượng, chất lượng, thời gian hoàn thành yêu cầu.

Quản lý việc tính lương, thưởng, các vấn đề liên quan đến BHXH, thuế TNCN, đảm bảo tính chính xác, đúng thời gian và quy định pháp luật.

Tổ chức các sự kiện, hoạt động nội bộ.

Tổ chức các chương trình đào tạo theo nhu cầu của Ban Giám Đốc và các phòng ban: đào tạo nội bộ, đào tạo thuê ngoài...

Xử lý các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động.

Quản lý các chi phí hành chính.

Các việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật hoặc Quản trị nhân lực hoặc ngành liên quan.

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Nắm vững Luật lao động, BHXH, thuế TNCN

Thành thạo vi tính văn phòng: word, excel, power point…..

Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu tài liệu cơ bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 30.000.000 - 35.000.000

Tham gia bảo hiểm xã hội, lương tháng 13, thưởng cuối năm, thưởng doanh thu, thưởng lễ/tết, du lịch hằng năm, tham gia team bulding

Được đề xuất những vấn đề liên quan đến hành chính và nhân sự với Ban Giám Đốc.

Được đánh giá, xét duyệt nhân sự.

Chủ động phối hợp với các phòng ban khác của Công ty để thực hiện các công việc được giao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin