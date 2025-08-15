Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Trading Perfect Partner làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 711/24/44 QL1A, P.Thạnh Xuân, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Kiểm tra, xem xét tính hợp lệ của chứng từ, hóa đơn theo quy định kế toán và công ty

Đối chiếu, tổng hợp số liệu kế toán từ các bộ phận liên quan

Kê khai và quyết toán thuế (GTGT, TNCN, TNDN, thuế hàng nhập khẩu...)

Lập báo cáo tài chính định kỳ

Hạch toán thu – chi hàng ngày, điều chỉnh nghiệp vụ

Quản lý, kiểm soát công nợ phải thu, phải trả

Lưu trữ chứng từ, hồ sơ kế toán đầy đủ

Báo cáo và đề xuất hướng xử lý các vấn đề phát sinh

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc:

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Am hiểu quy định về thuế GTGT, TNCN, TNDN, thuế hàng nhập khẩu, ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá

Ưu tiên:

Sử dụng thành thạo phần mềm Misa, ERP

Cẩn thận, kiên trì, giao tiếp tốt, xử lý số liệu chính xác

Tại Công Ty TNHH Trading Perfect Partner Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15 – 18 triệu/tháng + cơm trưa tại công ty

Thưởng tháng 13, thưởng lễ, thưởng KPI

Du lịch hàng năm, teambuilding

Đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trading Perfect Partner

