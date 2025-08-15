Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Trading Perfect Partner làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Trading Perfect Partner
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 711/24/44 QL1A, P.Thạnh Xuân, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Kiểm tra, xem xét tính hợp lệ của chứng từ, hóa đơn theo quy định kế toán và công ty
Đối chiếu, tổng hợp số liệu kế toán từ các bộ phận liên quan
Kê khai và quyết toán thuế (GTGT, TNCN, TNDN, thuế hàng nhập khẩu...)
Lập báo cáo tài chính định kỳ
Hạch toán thu – chi hàng ngày, điều chỉnh nghiệp vụ
Quản lý, kiểm soát công nợ phải thu, phải trả
Lưu trữ chứng từ, hồ sơ kế toán đầy đủ
Báo cáo và đề xuất hướng xử lý các vấn đề phát sinh
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bắt buộc:
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Am hiểu quy định về thuế GTGT, TNCN, TNDN, thuế hàng nhập khẩu, ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá
Ưu tiên:
Sử dụng thành thạo phần mềm Misa, ERP
Cẩn thận, kiên trì, giao tiếp tốt, xử lý số liệu chính xác
Tại Công Ty TNHH Trading Perfect Partner Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 15 – 18 triệu/tháng + cơm trưa tại công ty
Thưởng tháng 13, thưởng lễ, thưởng KPI
Du lịch hàng năm, teambuilding
Đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trading Perfect Partner
