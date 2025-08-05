Tuyển Nhân viên Thu ngân Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế - Mega Gangnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế - Mega Gangnam
- Hà Nội: 454 Xã Đàn, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
I. Thực hiện hoạt động thu chi tại cơ sở
- Trực tiếp thực hiện hoạt động thanh toán với khách hàng tại cơ sở (thu tiền mặt, cà thẻ, hướng dẫn khách chuyển khoản...)
- Trực tiếp theo dõi các order, phiếu thu chi tại cơ sở hàng ngày, đảm bảo chi phí hợp lý, trong định mức Công ty cho phép.
II. Quản lý quỹ tiền mặt cơ sở
- Nộp tiền thu được của cơ sở theo đúng quy định Công ty.
- Tổng hợp và gửi báo cáo doanh thu, báo cáo order, báo cáo thu chi tiền mặt cơ sở muộn nhất sau 30 phút kể từ khi hết giờ làm việc và hết khách.
III. Lập và quản lý thông tin về doanh thu cơ sở
- Nhập dữ liệu các khoản thu từ khách hàng trên phần mềm, đảm bảo ghi nhận đúng chính xác, đầy đủ các khoản thu trong ngày.
- Theo dõi và đối chiếu doanh thu lũy kế tháng của cơ sở với kế toán, báo ngay khi có sai sót.
IV. Theo dõi chi phí vận hành
- Theo dõi tổng các khoản chi vận hành trong tháng, đảm bảo chi vận hành của cơ sở nằm trong định mức, gửi báo cáo chi vận hành kèm hoá đơn chứng từ cho phòng kế toán hàng tuần
V. Định kỳ
- Thực hiện Kế hoạch định kỳ của bộ phận theo phân công
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chuyên ngành ưu tiên: Tài chính - kế toán ưu tiên hồ sơ
- Kỹ năng: Tin học văn phòng và sử dụng các phần mềm quản lý kho/kế toán thành thạo
- Kinh nghiệm liên quan: 01 năm trở lên tại các vị trí liên quan (ưu tiên trong lĩnh vực spa, thẩm mỹ viện...).
- Yêu cầu khác: Dưới 35 tuổi, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, chịu được áp lực công việc cao
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế - Mega Gangnam Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp gửi xe
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật
Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt
Thưởng lễ, tết, sinh nhật, ….
Lương tháng 13
Thưởng cán bộ nhân viên của năm, nhân viên tốt, nhân viên xuất sắc
Thiết bị CNTT, CCDC làm việc…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế - Mega Gangnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI