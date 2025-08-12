Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH LONG THĂNG VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 13 Triệu

Nhân viên kho CÔNG TY TNHH LONG THĂNG VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH LONG THĂNG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
CÔNG TY TNHH LONG THĂNG VIỆT NAM

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH LONG THĂNG VIỆT NAM

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 7, đường U, Khu TTHC, khu phố Nhị Đồng 2, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Theo dõi và điều phối các hoạt động liên quan đến đơn hàng, từ khâu tiếp nhận đến giao hàng, đảm bảo sản phẩm đúng số lượng, chất lượng và thời gian.
Sắp xếp, lưu trữ và bảo quản nguyên vật liệu, hàng hóa, đảm bảo việc xuất nhập kho diễn ra thuận lợi
Phối hợp với các bộ phận liên quan để lên kế hoạch sản xuất, theo dõi tiến độ và đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Nam , tiếng trung Hsk3 trở lên
- biết sử dụng vi tính văn phòng
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường (ưu tiên sinh viên ngành tiếng Trung)

Tại CÔNG TY TNHH LONG THĂNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, thăng tiến trong công việc
Tham gia BHXH sau khi kết thúc thử việc, du lịch hàng năm và các phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LONG THĂNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LONG THĂNG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH LONG THĂNG VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 7, đường U, Khu TTHC, khu phố Nhị Đồng 2, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

