Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH LONG THĂNG VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 7, đường U, Khu TTHC, khu phố Nhị Đồng 2, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Nhân viên kho

Theo dõi và điều phối các hoạt động liên quan đến đơn hàng, từ khâu tiếp nhận đến giao hàng, đảm bảo sản phẩm đúng số lượng, chất lượng và thời gian.

Sắp xếp, lưu trữ và bảo quản nguyên vật liệu, hàng hóa, đảm bảo việc xuất nhập kho diễn ra thuận lợi

Phối hợp với các bộ phận liên quan để lên kế hoạch sản xuất, theo dõi tiến độ và đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu:

- Nam , tiếng trung Hsk3 trở lên

- biết sử dụng vi tính văn phòng

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường (ưu tiên sinh viên ngành tiếng Trung)

Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, thăng tiến trong công việc

Tham gia BHXH sau khi kết thúc thử việc, du lịch hàng năm và các phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

