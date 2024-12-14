Tuyển Nhân viên R&D Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Phước: KCN Becamex, H. Chơn Thành, Chơn Thành, Huyện Chơn Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Từ 9 Triệu

PHỎNG VẤN ONLINE BẰNG TIẾNG ANH;

Sản phẩm nghiên cứu là sản phẩm từ thịt gà;

Nghiên cứu / phát triển sản phẩm mới. Cải tiến sản phẩm hiện có theo yêu cầu;

Xây dựng tiêu chí kỹ thuật về sản phẩm lẫn nguyên liệu để triển khai đến Bộ phận sản xuất, sản xuất thử nghiệm;

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi lại buổi phỏng vấn;

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO;

TỐT NGHIỆP ĐH CÁC NGÀNH KHỐI THỰC PHẨM;

PHỎNG VẤN BẰNG TIẾNG ANH

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 8.5 - 9 triệu / tháng và phụ cấp cơm 600 nghìn / tháng;

Hỗ trợ xe đưa rước hằng tuần tuyến Bình Phước – TPHCM, Bình Phước – Đồng Nai;

Ký HĐLĐ chính thức ngay sau phỏng vấn đạt. Được hưởng 100% lương và đóng bảo hiểm ngay trong 2 tháng thử việc;

Hỗ trợ 20 triệu VNĐ / năm chi phí khám chữa bệnh hiểm nghèo;

Chính sách tăng lương lên đến 20% / năm, tùy theo hoạt động kinh doanh của Công Ty;

Đảm bảo môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp và cam kết thực hiện đúng Luật Lao Động hiện hành cùng các chính sách phúc lợi khác của Công Ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin