Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Phước: 522, Phú Riềng Đỏ, Khu Phố Tân Trà, Phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng có nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng ô tô.

• Tiếp nhận và xử lý hồ sơ xe bảo hiểm, phối hợp với giám định viên.

• Làm đầu mối kết nối giữa khách hàng – bảo hiểm – xưởng sửa chữa.

• Đề xuất giải pháp để tăng doanh thu và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm trong ngành ô tô, đặc biệt là mảng kinh doanh dịch vụ hoặc bảo hiểm xe.

• Có mối quan hệ với các công ty bảo hiểm, giám định viên là một lợi thế lớn.

• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống tốt.

• Siêng năng, trung thực, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương xứng đáng với năng lực, có cơ chế nâng lương phù hợp, sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

• Du lịch team building hằng năm

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao

• Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ

