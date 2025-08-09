Tuyển Nhân viên R&D Công ty cổ phần Haplast làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Haplast
Ngày đăng tuyển: 09/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/09/2025
Công ty cổ phần Haplast

Nhân viên R&D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Công ty cổ phần Haplast

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Đỗ Hạ, Quang Vinh, Ân Thi, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

a./ Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới:
- Nghiên cứu, đề xuất phát triển sản phẩm nhựa mới phù hợp với xu hướng thị trường và chiến lược.
- Phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.
b./ Cải tiến sản phẩm hiện có:
- Đánh giá hiệu suất sản phẩm hiện tại, đề xuất điều chỉnh để tối ưu chi phí và chất lượng.
- Thử nghiệm các phương pháp xử lý, gia công mới để cải thiện độ bền, tính năng sản phẩm.
c./ Hỗ trợ sản xuất trong ứng dụng công nghệ mới:
- Phối hợp với bộ phận sản xuất triển khai các cải tiến kỹ thuật mới vào thực tế.
- Theo dõi quá trình ứng dụng công nghệ mới, đánh giá hiệu quả thực tế.
d./Đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng và môi trường:
- Kiểm tra, đánh giá sản phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và môi trường.
- Đề xuất các biện pháp giúp giảm tác động môi trường trong sản xuất.
e./ Phối hợp với các phòng ban liên quan:
- Làm việc với Phòng Kinh doanh để hiểu nhu cầu khách hàng, từ đó nghiên cứu cải tiến sản phẩm.
- Hỗ trợ bộ phận QC trong việc kiểm tra chất lượng sản phẩm mới và sản phẩm cải tiến.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Hóa học, Polymer, Công nghệ vật liệu, Kỹ thuật nhựa, Môi trường hoặc liên quan.
- Ưu tiên có kinh nghiệm 1–2 năm tại vị trí R&D hoặc QA/QC trong công ty sản xuất nhựa, bao bì, polymer.
- Kiến thức chuyên môn: Hiểu rõ về đặc tính nhựa PE, HDPE, LDPE, vật liệu tái chế, tiêu chuẩn chất lượng và môi trường.
- Kỹ năng: Tư duy phân tích, sáng tạo, lập kế hoạch, kỹ năng báo cáo, làm việc nhóm và phối hợp liên phòng ban.
- Công nghệ: Biết sử dụng thiết bị phòng Lab, phần mềm mô phỏng sản phẩm/công thức là lợi thế.
- Thái độ: Chủ động, ham học hỏi, cẩn thận, trung thực, tinh thần cải tiến liên tục.

Tại Công ty cổ phần Haplast Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc từ 07h00 đến 19h00 các ngày từ thứ hai đến thứ bảy trong tuần.
- Lương từ 10tr đến 15tr
- Đươc hưởng lương tháng 13,14 ( tuỳ năng lực )
- Tham gia BHXH theo quy định pháp luật
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Nhân viên → Chuyên viên → Phó/ Trưởng phòng → Giám đốc sản xuất.
- Thưởng các ngày lễ lớn trong năm từ 100.000đ đến 650.000 đ/ nhân sự/kỳ lễ
- Thưởng ngày thành lập Công ty (18/08 hàng năm): 300.000 đ/ nhân sự
- Thưởng lao động tiên tiến/ xuất sắc từ 10 triệu -15 triệu
- Thưởng thâm niên lên đến 4.8 triệu.
- Thưởng sáng kiến cải tiến
- Du lịch hàng năm dành cho toàn thể CB.CNV
- Học bổng dành cho con CB.CNV
- Hỗ trợ tiền tàu xe cho CB.CNV ở xa về quê ăn tết
- Quỹ hỗ trợ Haplast: Dành cho những hoàn cảnh khó khăn cần được chăm sóc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Haplast

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Haplast

Công ty cổ phần Haplast

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Đỗ Hạ, xã Quang Vinh, Huyện Ân Thi, tỉnh Hưng yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

