Tuyển Nhân viên R&D HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 Tòa HH1 sảnh thương mại, chung cư Meco Ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Đóng góp giá trị vào mục tiêu chung của Công ty

- Nghiên cứu sản phẩm, lên ý tưởng, kịch bản triển khai nội dung quảng cáo sản phẩm

- Phối hợp với các bộ phận khác để cùng phát triển công ty.

- Thực hiện các công việc theo điều động của quản lý trực tiếp và ban giám đốc.

- Được đào tạo về content, digital marketing

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao.

- Có tư duy tốt về thị trường, ngành sản phẩm

- Có laptop cá nhân.

- Có khả năng viết lách, viết content tốt (kịch bản video, content bán hàng,...)

- Có thể sử dụng các công cụ AI: Chat GPT, Claude AI,...

- Có tinh thần cầu tiến, học hỏi, máu chiến

- Có tính chủ động, tư duy sáng tạo.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 3 - 6 tháng

- Nếu chưa có kinh nghiệm ưu tiên ứng viên có nền tảng kiến thức về content và khả năng viết lách.

Tại HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập gồm: Lương cứng 8.000.000 VND - 10.000.000VND + Trợ cấp + Thưởng sản phẩm

- Thu nhập: Từ 9.000.000Đ - 15.000.000Đ

- 01 ngày làm việc online tại nhà - Thưởng tháng/ quý/ năm: Theo hiệu quả công việc và hoạt động kinh doanh của công ty

- Có cơ hội được lên Lead, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu với các mối quan hệ tốt trong ngành TMĐT.

- Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn thường xuyên tại Công ty và các khoá học bên ngoài

- Chế độ phúc lợi đầy đủ (sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau, thai sản...).

- Đóng BHXH theo quy định

- Môi trường làm việc trẻ trung năng động, không toxic

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin