Tuyển Nhân viên R&D HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên R&D HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/09/2025
HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM

Nhân viên R&D

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3 Tòa HH1 sảnh thương mại, chung cư Meco Ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Đóng góp giá trị vào mục tiêu chung của Công ty
- Nghiên cứu sản phẩm, lên ý tưởng, kịch bản triển khai nội dung quảng cáo sản phẩm
- Phối hợp với các bộ phận khác để cùng phát triển công ty.
- Thực hiện các công việc theo điều động của quản lý trực tiếp và ban giám đốc.
- Được đào tạo về content, digital marketing

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao.
- Có tư duy tốt về thị trường, ngành sản phẩm
- Có laptop cá nhân.
- Có khả năng viết lách, viết content tốt (kịch bản video, content bán hàng,...)
- Có thể sử dụng các công cụ AI: Chat GPT, Claude AI,...
- Có tinh thần cầu tiến, học hỏi, máu chiến
- Có tính chủ động, tư duy sáng tạo.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 3 - 6 tháng
- Nếu chưa có kinh nghiệm ưu tiên ứng viên có nền tảng kiến thức về content và khả năng viết lách.

Tại HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập gồm: Lương cứng 8.000.000 VND - 10.000.000VND + Trợ cấp + Thưởng sản phẩm
- Thu nhập: Từ 9.000.000Đ - 15.000.000Đ
- 01 ngày làm việc online tại nhà - Thưởng tháng/ quý/ năm: Theo hiệu quả công việc và hoạt động kinh doanh của công ty
- Có cơ hội được lên Lead, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu với các mối quan hệ tốt trong ngành TMĐT.
- Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn thường xuyên tại Công ty và các khoá học bên ngoài
- Chế độ phúc lợi đầy đủ (sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau, thai sản...).
- Đóng BHXH theo quy định
- Môi trường làm việc trẻ trung năng động, không toxic

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM

HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 44 Louis XVI - Lk50 Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-r-d-thu-nhap-8-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job368059
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Hồng Anh
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Hồng Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Hồng Anh
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM
Tuyển Nhân viên R&D HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trading Perfect Partner
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Trading Perfect Partner làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Trading Perfect Partner
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Haplast
Tuyển Nhân viên R&D Công ty cổ phần Haplast làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty cổ phần Haplast
Hạn nộp: 09/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 14 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới
Hạn nộp: 06/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TVONE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN TVONE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TVONE VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe
Tuyển Nhân viên R&D Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giáo Dục Và Du Lịch Ngày Mai
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Giáo Dục Và Du Lịch Ngày Mai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giáo Dục Và Du Lịch Ngày Mai
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 20 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Hạn nộp: 25/09/2025
Bình Dương Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 23/09/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Hà Nội Thái Bình Ninh Bình Đồng Nai Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Bình Định Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Hồng Anh
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Hồng Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Hồng Anh
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM
Tuyển Nhân viên R&D HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trading Perfect Partner
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Trading Perfect Partner làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Trading Perfect Partner
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Haplast
Tuyển Nhân viên R&D Công ty cổ phần Haplast làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty cổ phần Haplast
Hạn nộp: 09/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 14 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới
Hạn nộp: 06/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TVONE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN TVONE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TVONE VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe
Tuyển Nhân viên R&D Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giáo Dục Và Du Lịch Ngày Mai
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Giáo Dục Và Du Lịch Ngày Mai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giáo Dục Và Du Lịch Ngày Mai
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH BIONU Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty TNHH BIONU Việt Nam
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên R&D Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên R&D Công ty cổ phần mỹ phẩm Vimac làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty cổ phần mỹ phẩm Vimac
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THỰC PHẨM HƯƠNG VỊ MỚI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THỰC PHẨM HƯƠNG VỊ MỚI
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên R&D Công ty Cổ phần phân phối và bán lẻ BT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần phân phối và bán lẻ BT
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên R&D Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN TVONE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TVONE VIỆT NAM
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên R&D HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ALOTST
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm