Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN TVONE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 23, Tòa B, Tòa nhà Sông Đà, số 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Thực hiện công việc lấy mẫu và kiểm nghiệm, phân tích thử nghiệm theo đúng quy trình và kế hoạch

Thực hiện nghiên cứu, phát triển và cải tiến các sản phẩm phụ gia dùng trong thức ăn chăn nuôi như enzyme, premix, acid hữu cơ…

Thử nghiệm công thức, đánh giá hiệu quả sản phẩm, phân tích chất lượng nguyên liệu và thành phẩm.

Phối hợp với các bộ phận QC, sản xuất và kinh doanh trong việc triển khai sản phẩm mới hoặc cải tiến.

Theo dõi xu hướng, công nghệ mới trong ngành và cập nhật tài liệu kỹ thuật phục vụ công việc nghiên cứu.

Ghi chép và lưu trữ hồ sơ nghiên cứu, tổng hợp và báo cáo kết quả thử nghiệm theo yêu cầu.

Tham gia kiểm nghiệm khi cần thiết và hỗ trợ các công việc kỹ thuật liên quan đến chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ, tuổi từ 24 – 35

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Chăn nuôi – Thú y, Công nghệ sinh học, Hóa học, Thực phẩm hoặc các ngành liên quan

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm R&D trong ngành phụ gia, thức ăn chăn nuôi hoặc dược phẩm là lợi thế

Am hiểu thành phần, công dụng của các loại phụ gia; có tư duy phân tích công thức sản phẩm

Kỹ năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành

Trung thực, tỉ mỉ, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TVONE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 - 13 triệu VND, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Có xe ô tô đưa đón từ Hà Nội đến nhà máy tại Hòa Bình.

Hỗ trợ ăn trưa tại nhà máy

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhiều cơ hội học hỏi.

Thời gian làm việc: 8h00-17h00 (Thứ 2- Sáng thứ 7)

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TVONE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin