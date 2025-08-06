Tuyển Nhân viên R&D Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe

Nhân viên R&D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 14 Nguyễn Cảnh Dị

- Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

· Nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm sức khỏe ; · Cải tiến công thức, nâng cao chất lượng sản phẩm hiện có.
· Phối hợp với bộ phận sản xuất để thử nghiệm và chuyển giao công nghệ.
· Tìm kiếm và đánh giá nguyên liệu, phụ gia thực phẩm phù hợp.
· Theo dõi, đánh giá cảm quan, thời hạn sử dụng và tính ổn định của sản phẩm.
· Thực hiện tài liệu R&D: quy trình, tiêu chuẩn chất lượng, định mức nguyên liệu,...
· Nắm bắt xu hướng thị trường và đưa ra đề xuất sản phẩm mới phù hợp.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Dược, Công nghệ sinh học, Hóa dược hoặc liên quan.
Ưu tiên kinh nghiệm từ 1-2 năm trong R&D tại các công ty dược phẩm /thực phẩm chức năng hoặc tại phòng phát triển
kinh nghiệm từ 1-2 năm
Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết về công thức bào chế, tiêu chuẩn GMP, nguyên liệu dược, phụ gia, các dạng bào chế phổ biến.
Kiến thức chuyên môn:
Kỹ năng Phân tích, tổng hợp và xử lý dữ liệu nghiên cứu
Kỹ năng
Kỹ năng viết tài liệu chuyên môn, tiêu chuẩn chất lượng
Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả
Sử dụng tốt Word, Excel, biết sử dụng công cụ AI, phần mềm quản lý R&D (nếu có)

Tại Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10-12 triệu + thưởng KPI + cơ chế
Được xét duyệt tăng lương 1-2 lần/năm, xét duyệt nhân viên xuất sắc hàng tháng...
tăng lương 1-2 lần/năm
Các chế độ phúc lợi hấp dẫn: thưởng lễ Tết, quà tặng sinh nhật, chế độ nghỉ phép năm, tham gia BHXH, BHYT, Nghỉ mát, du lịch, teambuilding hàng năm. Chương trình thưởng đặc biệt cho nhân sự xuất sắc;
tham gia BHXH, BHYT
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, thân thiện.
Có nhiều cơ hội phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe

Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: GD3-1 GD3-2 Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

