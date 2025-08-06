Tuyển Nhân viên R&D Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe
- Hà Nội: 14 Nguyễn Cảnh Dị
- Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
· Nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm sức khỏe ; · Cải tiến công thức, nâng cao chất lượng sản phẩm hiện có.
· Phối hợp với bộ phận sản xuất để thử nghiệm và chuyển giao công nghệ.
· Tìm kiếm và đánh giá nguyên liệu, phụ gia thực phẩm phù hợp.
· Theo dõi, đánh giá cảm quan, thời hạn sử dụng và tính ổn định của sản phẩm.
· Thực hiện tài liệu R&D: quy trình, tiêu chuẩn chất lượng, định mức nguyên liệu,...
· Nắm bắt xu hướng thị trường và đưa ra đề xuất sản phẩm mới phù hợp.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên kinh nghiệm từ 1-2 năm trong R&D tại các công ty dược phẩm /thực phẩm chức năng hoặc tại phòng phát triển
Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết về công thức bào chế, tiêu chuẩn GMP, nguyên liệu dược, phụ gia, các dạng bào chế phổ biến.
Kỹ năng Phân tích, tổng hợp và xử lý dữ liệu nghiên cứu
Kỹ năng viết tài liệu chuyên môn, tiêu chuẩn chất lượng
Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả
Sử dụng tốt Word, Excel, biết sử dụng công cụ AI, phần mềm quản lý R&D (nếu có)
Tại Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe Thì Được Hưởng Những Gì
Được xét duyệt tăng lương 1-2 lần/năm, xét duyệt nhân viên xuất sắc hàng tháng...
Các chế độ phúc lợi hấp dẫn: thưởng lễ Tết, quà tặng sinh nhật, chế độ nghỉ phép năm, tham gia BHXH, BHYT, Nghỉ mát, du lịch, teambuilding hàng năm. Chương trình thưởng đặc biệt cho nhân sự xuất sắc;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, thân thiện.
Có nhiều cơ hội phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
