Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu làm việc tại Kon Tum thu nhập 12 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu
- Kon Tum: Căn SH 09, Shophouse Vincom Kon Tum, phường Quyết Thắng, TP Kon Tum
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 12 - 13 Triệu
Trực tiếp tham gia quá trình tư vấn khách hàng và hưởng thưởng trên doanh thu khách hàng
Quản lý thu - chi - kho - quỹ tại chi nhánh
Phản ánh nghiệp vụ thu - chi - kho trên hệ thống phần mềm
Quản lý kho hàng hóa và kho CCDC & TSCĐ tại chi nhánh
Thực hiện công tác hành chính nhân sự tại chi nhánh và các công việc khác được giao bởi quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, tuổi từ 22 - 35.
Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Tài chính,...
Có kinh nghiệm kế toán/kế toán bán hàng/sale admin từ 6 tháng trở lên.
Nắm bắt vấn đề nhanh, tư duy xử lý vấn đề tốt.
Có khả năng tổng hợp, phân tích báo cáo
Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu Thì Được Hưởng Những Gì
Lương khởi điểm 12 triệu/tháng + thưởng
Lương thử việc bằng 85% lương chính thức.
Xét tăng lương 2 lần/năm.
Được đóng BH đầy đủ sau 2 tháng thử việc.
Được làm việc trong môi trường tiếng Anh năng động, chuyên nghiệp
Được tham gia các chương trình teambuilding, du lịch, nghỉ mát
Được thưởng nhân các ngày lễ, tết và các sự kiện đặc biệt của Ocean Edu.
Nhận học bổng khuyến học tiếng Anh toàn phần cho bản thân hoặc người thân
Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
