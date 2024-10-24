Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu làm việc tại Kon Tum thu nhập 12 - 13 Triệu

Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu làm việc tại Kon Tum thu nhập 12 - 13 Triệu

Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

Mức lương
12 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Kon Tum: Căn SH 09, Shophouse Vincom Kon Tum, phường Quyết Thắng, TP Kon Tum

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Trực tiếp tham gia quá trình tư vấn khách hàng và hưởng thưởng trên doanh thu khách hàng Quản lý thu - chi - kho - quỹ tại chi nhánh Phản ánh nghiệp vụ thu - chi - kho trên hệ thống phần mềm Quản lý kho hàng hóa và kho CCDC & TSCĐ tại chi nhánh Thực hiện công tác hành chính nhân sự tại chi nhánh và các công việc khác được giao bởi quản lý trực tiếp
Trực tiếp tham gia quá trình tư vấn khách hàng và hưởng thưởng trên doanh thu khách hàng
Quản lý thu - chi - kho - quỹ tại chi nhánh
Phản ánh nghiệp vụ thu - chi - kho trên hệ thống phần mềm
Quản lý kho hàng hóa và kho CCDC & TSCĐ tại chi nhánh
Thực hiện công tác hành chính nhân sự tại chi nhánh và các công việc khác được giao bởi quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi từ 22 - 35. Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Tài chính,... Có kinh nghiệm kế toán/kế toán bán hàng/sale admin từ 6 tháng trở lên. Nắm bắt vấn đề nhanh, tư duy xử lý vấn đề tốt. Có khả năng tổng hợp, phân tích báo cáo Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Nữ, tuổi từ 22 - 35.
Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Tài chính,...
Có kinh nghiệm kế toán/kế toán bán hàng/sale admin từ 6 tháng trở lên.
Nắm bắt vấn đề nhanh, tư duy xử lý vấn đề tốt.
Có khả năng tổng hợp, phân tích báo cáo
Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm 12 triệu/tháng + thưởng Lương thử việc bằng 85% lương chính thức. Xét tăng lương 2 lần/năm. Được đóng BH đầy đủ sau 2 tháng thử việc. Được làm việc trong môi trường tiếng Anh năng động, chuyên nghiệp Được tham gia các chương trình teambuilding, du lịch, nghỉ mát Được thưởng nhân các ngày lễ, tết và các sự kiện đặc biệt của Ocean Edu. Nhận học bổng khuyến học tiếng Anh toàn phần cho bản thân hoặc người thân Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định.
Lương khởi điểm 12 triệu/tháng + thưởng
Lương thử việc bằng 85% lương chính thức.
Xét tăng lương 2 lần/năm.
Được đóng BH đầy đủ sau 2 tháng thử việc.
Được làm việc trong môi trường tiếng Anh năng động, chuyên nghiệp
Được tham gia các chương trình teambuilding, du lịch, nghỉ mát
Được thưởng nhân các ngày lễ, tết và các sự kiện đặc biệt của Ocean Edu.
Nhận học bổng khuyến học tiếng Anh toàn phần cho bản thân hoặc người thân
Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 204 Nguyễn Lương Bằng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

