Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu làm việc tại Kon Tum thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kon Tum: Căn SH 09, Shophouse Vincom Kon Tum, phường Quyết Thắng, TP Kon Tum

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Trực tiếp tham gia quá trình tư vấn khách hàng và hưởng thưởng trên doanh thu khách hàng Quản lý thu - chi - kho - quỹ tại chi nhánh Phản ánh nghiệp vụ thu - chi - kho trên hệ thống phần mềm Quản lý kho hàng hóa và kho CCDC & TSCĐ tại chi nhánh Thực hiện công tác hành chính nhân sự tại chi nhánh và các công việc khác được giao bởi quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi từ 22 - 35. Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Tài chính,... Có kinh nghiệm kế toán/kế toán bán hàng/sale admin từ 6 tháng trở lên. Nắm bắt vấn đề nhanh, tư duy xử lý vấn đề tốt. Có khả năng tổng hợp, phân tích báo cáo Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm 12 triệu/tháng + thưởng Lương thử việc bằng 85% lương chính thức. Xét tăng lương 2 lần/năm. Được đóng BH đầy đủ sau 2 tháng thử việc. Được làm việc trong môi trường tiếng Anh năng động, chuyên nghiệp Được tham gia các chương trình teambuilding, du lịch, nghỉ mát Được thưởng nhân các ngày lễ, tết và các sự kiện đặc biệt của Ocean Edu. Nhận học bổng khuyến học tiếng Anh toàn phần cho bản thân hoặc người thân Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.