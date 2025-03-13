Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LPC làm việc tại Kon Tum thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Kon Tum: - tòa nhà Thăng Long số 98 Phố Ngụy Như Kon Tum, Thành phố Kon Tum

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ đội ngũ bán hàng trong việc quản lý và cập nhật thông tin khách hàng.

Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến hoạt động bán hàng như: lập báo cáo, quản lý hợp đồng, giấy tờ.

Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, thuyết trình cho các cuộc họp và sự kiện bán hàng.

Giúp đỡ đội ngũ bán hàng trong việc lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing.

Theo dõi và quản lý tiến độ công việc, đảm bảo các mục tiêu bán hàng được hoàn thành.

Cập nhật và quản lý thông tin sản phẩm, dịch vụ trên các hệ thống quản lý.

Xử lý các yêu cầu và thắc mắc của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo hoạt động bán hàng diễn ra suôn sẻ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm hiệu quả.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng tổ chức công việc tốt, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng học hỏi nhanh, tiếp thu kiến thức mới một cách hiệu quả.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, marketing hoặc các lĩnh vực liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LPC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Cơ hội thăng tiến trong công ty.

Các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LPC

