Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. làm việc tại Kon Tum thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/04/2025
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Kon Tum:

- Kon Tum, Thành phố Kon Tum

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát, kiểm tra thực tế để lập kế hoạch đầu tư phát triển vùng nguyên liệu cây mía.
Lập hợp đồng đầu tư và tổng hợp hợp đồng với hộ nhận đầu tư.
Kiểm tra thực tế diện tích đất, lập hồ sơ đầu tư.
Kiểm tra hiện trạng mía trong quá trình đầu tư chăm sóc cây
Lập kế hoạch triển khai thu hồi nợ.
Điều tra diện tích đất thực tế, lập danh sách điều tra hiện trạng.
Đánh giá năng suất và báo cáo sản lượng dự kiến.
Lập kế hoạch đốn chặt và vận chuyển mía.
Quản lý, lưu trữ hồ sơ.
Thực hiện các công việc theo sự phân công của Trưởng phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, trồng trọt.
Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan.
Trung thực, hoà đồng

Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ BHXH-BHYT-BHTN sau thời gian thử việc
Tham gia Công đoàn và được hưởng các phúc lợi đầy đủ
Các chế độ lương, thưởng theo quy định của Công ty.
Trợ cấp gắn bó theo thời gian làm việc.
Được hỗ trợ chỗ ở cho ứng viên ở xa
Phụ cấp ăn trưa theo chế độ nhà máy.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.

CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 292 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

