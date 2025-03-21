Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. làm việc tại Kon Tum thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Kon Tum: - Kon Tum, Thành phố Kon Tum

Mô Tả Công Việc

Khảo sát, kiểm tra thực tế để lập kế hoạch đầu tư phát triển vùng nguyên liệu cây mía.

Lập hợp đồng đầu tư và tổng hợp hợp đồng với hộ nhận đầu tư.

Kiểm tra thực tế diện tích đất, lập hồ sơ đầu tư.

Kiểm tra hiện trạng mía trong quá trình đầu tư chăm sóc cây

Lập kế hoạch triển khai thu hồi nợ.

Điều tra diện tích đất thực tế, lập danh sách điều tra hiện trạng.

Đánh giá năng suất và báo cáo sản lượng dự kiến.

Lập kế hoạch đốn chặt và vận chuyển mía.

Quản lý, lưu trữ hồ sơ.

Thực hiện các công việc theo sự phân công của Trưởng phòng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, trồng trọt.

Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan.

Trung thực, hoà đồng

Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ BHXH-BHYT-BHTN sau thời gian thử việc

Tham gia Công đoàn và được hưởng các phúc lợi đầy đủ

Các chế độ lương, thưởng theo quy định của Công ty.

Trợ cấp gắn bó theo thời gian làm việc.

Được hỗ trợ chỗ ở cho ứng viên ở xa

Phụ cấp ăn trưa theo chế độ nhà máy.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.

