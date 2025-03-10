Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG ĐỨC KON TUM làm việc tại Kon Tum thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG ĐỨC KON TUM
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG ĐỨC KON TUM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG ĐỨC KON TUM

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Kon Tum:

- Nhà điều hành thủy điện Đăk Mi 1,Kon Tum, Thành phố Kon Tum

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Kê khai, quyết toán thuế CNV TNCN, TNDN, GTGT, NTNN..., phối hợp với CQT giải trình các công văn của CQT.
- Tiếp nhận các hồ sơ thanh toán phát sinh tại BQL,Nhà máy, rà soát đối chiếu các bộ hồ sơ thanh toán, đảm bảo đầy đủ các chứng từ, hóa đơn, tờ trình phê duyệt.
- Hạch toán đầy đủ, chính xác các chi phí lên phần mềm Bravo, đảm bảo số liệu chính xác.
- Lên kế hoạch ngân sách tháng, năm.
- Rà soát chi phí GPMB, đảm bảo hồ sơ đầy đủ, quyết toán hồ sơ GPMB dự án, kết hợp với lãnh đạo nhà máy làm việc với các cơ quan chính quyền, cung cấp hồ sơ GPMB trong xử lý tranh chấp với các hộ dân.
- Hỗ trợ các công việc hành chính khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Chuyên ngành Kế toán. Yêu cầu: 2 năm kinh nghiệm.
- Trung thực, nhiệt tình với công việc; có kỹ năng giao tiếp và xử lý các tình huống đột xuất một cách linh hoạt..
- Sử dụng tốt tin học văn phòng.
- Ưu tiên biết sử dụng Tiếng Anh..

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG ĐỨC KON TUM Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN, BH tai nạn con người
Các phụ cấp của Công ty như: ăn ca, điện thoại,...
Được hưởng các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG ĐỨC KON TUM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG ĐỨC KON TUM

CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG ĐỨC KON TUM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà điều hành thủy điện Đăk Mi 1, Xã Đăk Choong, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

