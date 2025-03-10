Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG ĐỨC KON TUM làm việc tại Kon Tum thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Kon Tum: - Nhà điều hành thủy điện Đăk Mi 1,Kon Tum, Thành phố Kon Tum

Kế toán tổng hợp

- Kê khai, quyết toán thuế CNV TNCN, TNDN, GTGT, NTNN..., phối hợp với CQT giải trình các công văn của CQT.

- Tiếp nhận các hồ sơ thanh toán phát sinh tại BQL,Nhà máy, rà soát đối chiếu các bộ hồ sơ thanh toán, đảm bảo đầy đủ các chứng từ, hóa đơn, tờ trình phê duyệt.

- Hạch toán đầy đủ, chính xác các chi phí lên phần mềm Bravo, đảm bảo số liệu chính xác.

- Lên kế hoạch ngân sách tháng, năm.

- Rà soát chi phí GPMB, đảm bảo hồ sơ đầy đủ, quyết toán hồ sơ GPMB dự án, kết hợp với lãnh đạo nhà máy làm việc với các cơ quan chính quyền, cung cấp hồ sơ GPMB trong xử lý tranh chấp với các hộ dân.

- Hỗ trợ các công việc hành chính khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Chuyên ngành Kế toán. Yêu cầu: 2 năm kinh nghiệm.

- Trung thực, nhiệt tình với công việc; có kỹ năng giao tiếp và xử lý các tình huống đột xuất một cách linh hoạt..

- Sử dụng tốt tin học văn phòng.

- Ưu tiên biết sử dụng Tiếng Anh..

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG ĐỨC KON TUM Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN, BH tai nạn con người

Các phụ cấp của Công ty như: ăn ca, điện thoại,...

Được hưởng các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

