Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AGRIVIET làm việc tại Gia Lai thu nhập 10 - 40 Triệu

Mức lương 10 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Gia Lai: TP Kon Tum, Thành phố Kon Tum

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

Chăm sóc đại lý có sẵn và mở đại lý mới.

• Tư vấn sản phẩm phân bón gốc cho đại lý và chốt đơn.

• Tư vấn,bán hàng.theo dõi công nợ.

• Xây dựng kế hoạch phát triển thị trường và báo cáo công việc.

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành nông nghiệp, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

• Kinh nghiệm trong ngành sales, đặc biệt là ngành phân bón, là một lợi thế.

• Kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AGRIVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 5 triệu + hoa hồng doanh số bán hàng. Thu nhập 25-40 tr/tháng

• Được đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng bán hàng.

• Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

