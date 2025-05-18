Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AGRIVIET làm việc tại Gia Lai thu nhập 10 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AGRIVIET
Mức lương
10 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Gia Lai: TP Kon Tum, Thành phố Kon Tum
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 40 Triệu
Chăm sóc đại lý có sẵn và mở đại lý mới.
• Tư vấn sản phẩm phân bón gốc cho đại lý và chốt đơn.
• Tư vấn,bán hàng.theo dõi công nợ.
• Xây dựng kế hoạch phát triển thị trường và báo cáo công việc.
Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành nông nghiệp, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
• Kinh nghiệm trong ngành sales, đặc biệt là ngành phân bón, là một lợi thế.
• Kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AGRIVIET Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 5 triệu + hoa hồng doanh số bán hàng. Thu nhập 25-40 tr/tháng
• Được đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng bán hàng.
• Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AGRIVIET
