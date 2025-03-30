Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 100 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 42 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm - Hồ Chí Minh - Bình Dương ...và 60 địa điểm khác, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Giảng dạy Toán cho học sinh lớp 1 đến lớp 5 về các chương trình học theo học liệu được biên soạn sẵn từ Alokiddy.

Mô hình lớp 1 giáo viên nhiều học sinh, sĩ số tối đa 6 học sinh, giảng dạy online qua phần mềm classin

Nhận xét, đánh giá học sinh sau mỗi buổi dạy

Tham gia các buổi đào tạo trực tuyến về sản phẩm, quy trình giảng dạy, nâng cao kỹ năng sư phạm.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giáo viên, sinh viên đã tốt nghiệp hoặc đang chờ bằng có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy cho học sinh. Tốt nghiệp bằng Khá/ Giỏi/ XS chuyên ngành Giáo dục, chuyên ngành Sư Phạm Toán các trường ĐHSP, ĐHKHTN, ĐHGD,.....

Hiểu rõ phương pháp giảng dạy và chương trình toán lớp 1 đến lớp 5.

Làm việc tối thiểu 10 ca/tuần (65-70 phút/ca) các buổi tối thứ 2-chủ nhật, từ 19h00-21h00, đặc biệt có thể làm các ca tối trong tuần.

Có máy tính đảm bảo kết nối Internet tốt, camera, mic tốt phục vụ cho việc giảng dạy trực tuyến.

Có thể bắt đầu làm việc ngay khi kết thúc khóa đào tạo. Cam kết gắn bó với lớp học và học sinh trong suốt khóa học.

Tại Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 170.000đ - 200.000đ/h (Thu nhập TB 9-20trđ/tháng) + nhiều chính sách thưởng hấp dẫn bao gồm:

Thưởng Giáo viên xuất sắc nhất tháng;

Thưởng Giáo viên chất lượng cao;

Thưởng Giới thiệu giáo viên mời vào hệ thống;

Có đội ngũ hỗ trợ 24/7;

Đăng ký theo lịch rảnh cá nhân; Làm việc tại nhà, không cần đi lại, chủ động sắp xếp thời gian linh hoạt;

Cùng học sinh tạo ra các lớp học với trải nghiệm, đào tạo E-learning chuẩn thế kỷ 21 \"Đem thế giới vào lớp học và kết nối lớp học với cuộc sống\";

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và đội ngũ quản lý có kinh nghiệm và trình độ cao trong lĩnh vực giáo dục;

Alokiddy luôn tạo cơ hội để các bạn ham học hỏi và phát triển bản thân, đồng thời đánh giá công bằng năng lực của ứng viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin