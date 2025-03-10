Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IHA làm việc tại Kon Tum thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Kon Tum: - Số 1 Ngụy Như Kon Tum, Thành phố Kon Tum

Mô Tả Công Việc

Lên kế hoạch truyền thông phù hợp yêu cầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Phụ trách các kênh truyền thông của công ty: website, fanpage, kênh thông tin nội bộ,app truyền thông nội bộ...

Sáng tạo nội dung truyền thông, phụ trách biên tập các ấn phẩm nội bộ, các tài liệu, hướng dẫn truyền thông nhằm gia tăng tinh thần tự hào, nâng cao kiến thức về nhận diện, phát triển thương hiệu cho CBNV và giao tiếp với khách hàng, cộng đồng.

Lên ý tưởng xây dựng, tổ chức các event nội bộ, các hoạt động tập thể nhằm tạo sự gắn kết trong tập thể cán bộ nhân viên.

Tham gia tổ chức các sự kiện truyền thông của công ty, các hoạt động từ thiện xã hội và tham gia các hoạt động PR chung khác.

Định hướng truyền thông hình ảnh công ty ra ngoài.

Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành báo chí, truyền thông, quan hệ công chúng hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực PR, truyền thông.

Am hiểu về truyền thông số và có hiểu biết về ngành nội dung số.

Có khả năng xây dựng kế hoạch truyền thông.

Có kiến thức và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện văn hóa tập thể.

Có kỹ năng viết báo, viết tin cổ động tốt, truyền đạt mạch lạc, thu hút mọi người.

Có khả năng kết nối, cổ động mọi người, chủ động trong việc điều phối, triển khai công việc.

Có khả năng hoạt náo, khuấy động không khí trong đám đông.

Có khả năng làm việc nhóm tốt và sẵn sàng làm thêm ngoài giờ khi được yêu cầu.

Nhiệt tình, năng động, yêu thích các hoạt động xã hội, tập thể.

Sáng tạo, nhiều ý tưởng tổ chức các chương trình sự kiện.

Quyết liệt trong việc triển khai và thực hiện các công việc.

Có năng khiếu ca hát, nhảy, múa, đàn, ... là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IHA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12 triệu -15 triệu + phụ cấp;

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, voucher mua sắm mỹ phẩm hàng tháng

Chính sách review lương hàng năm;

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và ngày nghỉ, lễ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành;

Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân;

Hỗ trợ và đào tạo giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc;

Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể: Team Building, Gala cuối năm, sinh nhật, các ngày lễ ....;

Thời gian làm việc: 8h15 - 17h30, nghỉ trưa 1.5 tiếng. Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần và thứ 7 luân phiên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IHA

