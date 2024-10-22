Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Central Field – 219 Trung Kính – Cầu Giấy – Hà Nội., Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Gọi điện thoại tư vấn, chốt tư vấn và lên đơn hàng cho khách hàng Giải đáp những thắc mắc cho khách hàng về các dịch vụ Data có sẵn từ Marketing đổ về, sản phẩm tốt tỷ lệ chốt đơn rất cao Nhập đơn hàng vào hệ thống sau khi chốt đơn Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm telesale là lợi thế Có laptop cá nhân. Nhanh nhẹn, trung thực. Có tinh thần cầu tiến. Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục, không nói lắp, nói ngọng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 5.000.000đ-8.000.000đ + % Doanh thu (Thu nhập trung bình 15.000.000đ-30.000.000đ) Trả lương vào ngày 10 hàng tháng Thưởng lễ Tết đầy đủ Cơ hội phát huy năng lực, phát triển bản thân luôn rộng mở nếu bạn thực sự cầu tiến. Môi trường làm việc trẻ, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN

