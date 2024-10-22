Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN
- Hà Nội: Tầng 3, Central Field – 219 Trung Kính – Cầu Giấy – Hà Nội., Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Gọi điện thoại tư vấn, chốt tư vấn và lên đơn hàng cho khách hàng
Giải đáp những thắc mắc cho khách hàng về các dịch vụ
Data có sẵn từ Marketing đổ về, sản phẩm tốt tỷ lệ chốt đơn rất cao
Nhập đơn hàng vào hệ thống sau khi chốt đơn
Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm telesale là lợi thế
Có laptop cá nhân.
Nhanh nhẹn, trung thực.
Có tinh thần cầu tiến.
Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục, không nói lắp, nói ngọng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 5.000.000đ-8.000.000đ + % Doanh thu (Thu nhập trung bình 15.000.000đ-30.000.000đ)
Trả lương vào ngày 10 hàng tháng
Thưởng lễ Tết đầy đủ
Cơ hội phát huy năng lực, phát triển bản thân luôn rộng mở nếu bạn thực sự cầu tiến.
Môi trường làm việc trẻ, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
