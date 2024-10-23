Tuyển Nhân viên Telesale HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ CHĂM SÓC DA HOA TRẦN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ CHĂM SÓC DA HOA TRẦN
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ CHĂM SÓC DA HOA TRẦN

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 26 Bia truyền thống , Tân tạo , Bình Tân, tp hồ chí minh, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Gọi điện thoại theo data có sẵn ( đa số khách đã sử dụng dịch vụ )
Tìm kiếm khách tiềm năng theo cấp trên đưa xuống , không cần đi khảo sát
Tiếp nhận cuộc gọi phản ánh từ hotline
Chăm sóc khách hàng định kỳ và đặt lịch hẹn cho khách hàng
Báo cáo , phân tích dữ liệu để nâng cao năng lực bản thân

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm hoặc có bằng kinh tế là một lợi thế
Chịu khó học hỏi lĩnh vực phun xăm thẫm mỹ
Giọng nói dễ nghe, giao tiếp , xử lý tình huống tốt
Có trách nhiệm công việc

Tại HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ CHĂM SÓC DA HOA TRẦN Thì Được Hưởng Những Gì

Bao lương khi thị trường bất ổn với người có năng lực sale khá - giỏi
Được nghỉ ngày chủ nhật đi chơi xả láng
Thưởng tháng lương thứ 12 làm trên 1 năm
Deal lương cao ổn định nếu có kinh nghiệm và năng lực giỏi sau 1 tháng thử việc
Học hỏi kiến thức , nâng cao trình độ
Môi trường năng động sáng tạo
Thời gian làm việc theo giờ nhà nước
Được thưởng khi đạt chỉ tiêu , đi du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ CHĂM SÓC DA HOA TRẦN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ CHĂM SÓC DA HOA TRẦN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 26 bia truyền thống , tân tạo , bình tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

