Tuyển Nhân viên Telesale HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ CHĂM SÓC DA HOA TRẦN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 26 Bia truyền thống , Tân tạo , Bình Tân, tp hồ chí minh, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Gọi điện thoại theo data có sẵn ( đa số khách đã sử dụng dịch vụ )

Tìm kiếm khách tiềm năng theo cấp trên đưa xuống , không cần đi khảo sát

Tiếp nhận cuộc gọi phản ánh từ hotline

Chăm sóc khách hàng định kỳ và đặt lịch hẹn cho khách hàng

Báo cáo , phân tích dữ liệu để nâng cao năng lực bản thân

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm hoặc có bằng kinh tế là một lợi thế

Chịu khó học hỏi lĩnh vực phun xăm thẫm mỹ

Giọng nói dễ nghe, giao tiếp , xử lý tình huống tốt

Có trách nhiệm công việc

Tại HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ CHĂM SÓC DA HOA TRẦN Thì Được Hưởng Những Gì

Bao lương khi thị trường bất ổn với người có năng lực sale khá - giỏi

Được nghỉ ngày chủ nhật đi chơi xả láng

Thưởng tháng lương thứ 12 làm trên 1 năm

Deal lương cao ổn định nếu có kinh nghiệm và năng lực giỏi sau 1 tháng thử việc

Học hỏi kiến thức , nâng cao trình độ

Môi trường năng động sáng tạo

Thời gian làm việc theo giờ nhà nước

Được thưởng khi đạt chỉ tiêu , đi du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ CHĂM SÓC DA HOA TRẦN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin