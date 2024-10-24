Tuyển Thiết kế nội thất Công ty CP Xây dựng Kết cấu thép IPC làm việc tại Hưng Yên thu nhập 11 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế nội thất Tại Công ty CP Xây dựng Kết cấu thép IPC
- Hưng Yên: TDP Thịnh Vạn, Minh Đức (Cách cầu vượt Quán Giỏi 100 m), Mỹ Hào
Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương 11 - 16 Triệu
Pha cắt tôn tấm, thép hình bằng phần mềm Pronest, CP Manager, Autocad,...
Thành thạo xuất list bản vẽ từ talka,...
Quản lý vật tư sử dụng theo từng dự án
Phát hành cutting theo theo dự trù vật tư được duyệt
Lập và ban hành file cắt cho từng máy cắt
Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam
Trình độ: Cao đẳng/ Đại học
Kinh nghiệm: 1 năm trở lên
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Tại Công ty CP Xây dựng Kết cấu thép IPC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực.
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Xây dựng Kết cấu thép IPC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
