Tuyển Thiết kế nội thất Công ty CP Xây dựng Kết cấu thép IPC làm việc tại Hưng Yên thu nhập 11 - 16 Triệu

Công ty CP Xây dựng Kết cấu thép IPC
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Công ty CP Xây dựng Kết cấu thép IPC

Thiết kế nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế nội thất Tại Công ty CP Xây dựng Kết cấu thép IPC

Mức lương
11 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: TDP Thịnh Vạn, Minh Đức (Cách cầu vượt Quán Giỏi 100 m), Mỹ Hào

Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương 11 - 16 Triệu

Pha cắt tôn tấm, thép hình bằng phần mềm Pronest, CP Manager, Autocad,... Thành thạo xuất list bản vẽ từ talka,... Quản lý vật tư sử dụng theo từng dự án Phát hành cutting theo theo dự trù vật tư được duyệt Lập và ban hành file cắt cho từng máy cắt
Pha cắt tôn tấm, thép hình bằng phần mềm Pronest, CP Manager, Autocad,...
Thành thạo xuất list bản vẽ từ talka,...
Quản lý vật tư sử dụng theo từng dự án
Phát hành cutting theo theo dự trù vật tư được duyệt
Lập và ban hành file cắt cho từng máy cắt

Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam Trình độ: Cao đẳng/ Đại học Kinh nghiệm: 1 năm trở lên Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Nhanh nhẹn, cẩn thận, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Giới tính: Nam
Trình độ: Cao đẳng/ Đại học
Kinh nghiệm: 1 năm trở lên
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công ty CP Xây dựng Kết cấu thép IPC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực. Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân.
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực.
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Xây dựng Kết cấu thép IPC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Xây dựng Kết cấu thép IPC

Công ty CP Xây dựng Kết cấu thép IPC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thịnh Vạn, Minh Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên/ Cụm nhà máy Công nghiệp Nam Sơn - KM 89 đường 5 mới, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

