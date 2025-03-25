Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Đắk Nông thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đắk Nông:

- Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông

- Huyện Đắk Song, Đắk Nông

- Đắk Glong, Đăk Nông

- Đắk Mil Đăk Nông, Việt Nam

- Thị xã Gia Nghĩa Đăk Nông, Việt Nam, Huyện Đắk R'Lấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng thông qua data công công ty và các nguồn khác nhau, tư vấn sản phẩm đến khách hàng mới và khách hàng cũ.
- Hỗ trợ giới thiệu, tư vấn gói vay trả góp sản phẩm tại các cửa hàng điện thoại, điện máy, xe máy.
- Telesale khách hàng cũ theo thông tin công ty cung cấp, giới thiệu các chương trình ưu đãi và sản phẩm của Home Credit.
- 70% trực shop, 30% hỗ trợ di chuyển đến khách hàng hoàn tất hợp đồng.
- Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày, nghỉ 1 ngày/ tuần

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, từ 18 – 33 tuổi
Nam/Nữ, từ 18 – 33 tuổi
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Yêu thích công việc bán hàng, tư vấn và chăm sóc khách hàng
- Giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết phục
- Cẩn thận, trung thực, chịu khó

Tại Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8.000.000 - 15.000.000 đồng/tháng (hưởng 100% lương trong 2 tháng thử việc)
8.000.000 - 15.000.000
- Thưởng doanh số hàng tháng theo năng lực cá nhân
- Được đào tạo nghiệp vụ (có lương) & Lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Lương tháng 13
- Nghỉ phép 15 ngày/năm
- Ký HĐLĐ chính thức, tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN
- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm & Bảo hiểm sức khỏe Bảo Minh
- Tham gia các chương trình team building, hoạt động cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 20 Nguyễn Đăng Giai, P.Thảo Điền, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

