Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 29, đường số 18, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng, chăm sóc, tư vấn khách hàng

Giới thiệu sản phẩm và ký hợp đồng,

Thực hiện các chiến dịch marketing theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên các ngành kế toán, Quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin

Có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt

Biết tiếng Anh và nắm phần mềm kế toán FAST là một lợi thế

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Khởi điểm 8tr – 10tr/tháng, hoa hồng theo doanh số.

Ký hợp đồng lao động và hưởng các quyền lợi theo đúng luật lao động (đóng BHXH, BHYT, BHTN...)

Được đào tạo ban đầu và từng đợt trong suốt quá trình làm việc

Có cơ hội học hỏi, kinh doanh các sản phẩn phần mềm khác của FAST như Fast Financial, Fast DMS, Fast Business (ERP)... - những sản phẩm có uy tín trên thị trường.

Có cơ hội luân chuyển, thay đổi công việc cho phù hợp với năng lực, sở trường

Được hưởng các phúc lợi như nghỉ mát hàng năm, quà tặng các dịp lễ, tết, các ngày sinh nhật...

Có cơ hội tham gia các hoạt động văn thể, hoạt động từ thiện...

Được làm việc trong một văn phòng với trên 300 nhân viên và trong một công ty với trên 450 nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

