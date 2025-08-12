Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 29, đường số 18, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tìm kiếm khách hàng, chăm sóc, tư vấn khách hàng
Giới thiệu sản phẩm và ký hợp đồng,
Thực hiện các chiến dịch marketing theo yêu cầu của trưởng bộ phận
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên các ngành kế toán, Quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin
cao đẳng trở lên các ngành kế toán, Quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin
Có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt
Biết tiếng Anh và nắm phần mềm kế toán FAST là một lợi thế
cao đẳng trở lên các ngành kế toán, Quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin
Có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt
Biết tiếng Anh và nắm phần mềm kế toán FAST là một lợi thế
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Khởi điểm 8tr – 10tr/tháng, hoa hồng theo doanh số.
Ký hợp đồng lao động và hưởng các quyền lợi theo đúng luật lao động (đóng BHXH, BHYT, BHTN...)
Được đào tạo ban đầu và từng đợt trong suốt quá trình làm việc
Có cơ hội học hỏi, kinh doanh các sản phẩn phần mềm khác của FAST như Fast Financial, Fast DMS, Fast Business (ERP)... - những sản phẩm có uy tín trên thị trường.
Có cơ hội luân chuyển, thay đổi công việc cho phù hợp với năng lực, sở trường
Được hưởng các phúc lợi như nghỉ mát hàng năm, quà tặng các dịp lễ, tết, các ngày sinh nhật...
Có cơ hội tham gia các hoạt động văn thể, hoạt động từ thiện...
Được làm việc trong một văn phòng với trên 300 nhân viên và trong một công ty với trên 450 nhân viên
Ký hợp đồng lao động và hưởng các quyền lợi theo đúng luật lao động (đóng BHXH, BHYT, BHTN...)
Được đào tạo ban đầu và từng đợt trong suốt quá trình làm việc
Có cơ hội học hỏi, kinh doanh các sản phẩn phần mềm khác của FAST như Fast Financial, Fast DMS, Fast Business (ERP)... - những sản phẩm có uy tín trên thị trường.
Có cơ hội luân chuyển, thay đổi công việc cho phù hợp với năng lực, sở trường
Được hưởng các phúc lợi như nghỉ mát hàng năm, quà tặng các dịp lễ, tết, các ngày sinh nhật...
Có cơ hội tham gia các hoạt động văn thể, hoạt động từ thiện...
Được làm việc trong một văn phòng với trên 300 nhân viên và trong một công ty với trên 450 nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI