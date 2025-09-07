Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Ngày đăng tuyển: 07/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 21/3H Xuân Thới Thượng 2, Hóc Môn, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Theo dõi công nợ phải thu khách hàng
Rà soát thu tiền bán hàng hằng ngày giữ hệ thống và thực tế phát sinh
Xuất hóa đơn bán ra
Kiểm tra tính hợp pháp của toàn bộ hóa đơn đầu vào và các yêu cầu thanh toán
Nhập đơn hàng mua lên Getfly
Tập hợp chứng từ gửi kế toán dịch vụ theo tháng, quý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ từ cao đẳng trở lên
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp hoặc ít nhất 1 năm kinh nghiệm kế toán viên
Giỏi Excel. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Có khả năng chủ động, lập luận logic và giải quyết vấn đề hiệu quả

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH khi là nhân viên chính thức
Cơ hội làm việc gắn bó lâu dài , phát triển bản thân
Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

