Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 21/3H Xuân Thới Thượng 2, Hóc Môn, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Theo dõi công nợ phải thu khách hàng
Rà soát thu tiền bán hàng hằng ngày giữ hệ thống và thực tế phát sinh
Xuất hóa đơn bán ra
Kiểm tra tính hợp pháp của toàn bộ hóa đơn đầu vào và các yêu cầu thanh toán
Nhập đơn hàng mua lên Getfly
Tập hợp chứng từ gửi kế toán dịch vụ theo tháng, quý.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ từ cao đẳng trở lên
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp hoặc ít nhất 1 năm kinh nghiệm kế toán viên
Giỏi Excel. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Có khả năng chủ động, lập luận logic và giải quyết vấn đề hiệu quả
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH khi là nhân viên chính thức
Cơ hội làm việc gắn bó lâu dài , phát triển bản thân
Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
