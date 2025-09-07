Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21/3H Xuân Thới Thượng 2, Hóc Môn, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Theo dõi công nợ phải thu khách hàng

Rà soát thu tiền bán hàng hằng ngày giữ hệ thống và thực tế phát sinh

Xuất hóa đơn bán ra

Kiểm tra tính hợp pháp của toàn bộ hóa đơn đầu vào và các yêu cầu thanh toán

Nhập đơn hàng mua lên Getfly

Tập hợp chứng từ gửi kế toán dịch vụ theo tháng, quý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ từ cao đẳng trở lên

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp hoặc ít nhất 1 năm kinh nghiệm kế toán viên

Giỏi Excel. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Có khả năng chủ động, lập luận logic và giải quyết vấn đề hiệu quả

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH khi là nhân viên chính thức

Cơ hội làm việc gắn bó lâu dài , phát triển bản thân

Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME

