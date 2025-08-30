Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
- Bắc Ninh: KCN Thuận Thành 3, Thuận Thành, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
+ Tiếp nhận thông tin đơn đề nghị mua vật tư từ phòng kinh doanh, dự án, sản xuất và các phòng ban
+ Tìm kiếm, liên hệ nhà cung cấp để lấy giá, lựa chọn NCC phù hợp;
+ Xây dựng, mở rộng và quản lý data NCC;
+ Thực hiện nghiệp vụ mua hàng, theo dõi tiến độ và thông báo tiến độ hàng về;
+ Theo dõi công nợ và hoàn thiện thủ tục thanh toán, tạm ứng;
+ Quản lý dữ liệu, chi phí mua hàng;
+ Kết hợp với các BP liên quan hoàn thiện thủ tục nhập hàng, nhập kho;
+ Các công việc phát sinh khác do cấp trên giao...
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung – hiện đại – được tạo điều kiện phát triển chuyên môn
Được tiếp cận hệ thống nhà máy sản xuất hiện đại – tư liệu truyền thông đa dạng
Đầy đủ chế độ: BHXH, BHYT, nghỉ lễ, phép năm, phụ cấp, thưởng tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
