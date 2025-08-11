Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: K118/10 Vũ Lăng, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng.

Tiếp nhận thông tin, tư vấn trực tiếp cho khách hàng giải pháp phù hợp.

Phối hợp với bộ phận Thiết kế, Sản xuất và Kế toán để lên báo giá cho khách.

Đàm phán, chốt đơn hàng/hợp đồng với khách hàng

Theo dõi và quản lý đơn hàng

Giám sát việc triển khai thiết kế, sản xuất đơn hàng và nghiệm thu.

Đôn đốc, thu hồi công nợ khách hàng

Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng

Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm/Trưởng phòng/BGĐ

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ/Nam tuổi từ 22-35 có đam mê bán hàng.

Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn và xử lý tình huống.

Thành thạo tin học văn phòng (đặc biệt là Excel).

Biết sử dụng các công cụ hỗ trợ giao tiếp trực tuyến, kinh doanh online.

Có khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc đội nhóm tốt.

Nhanh nhẹn, năng động, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.

Chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 8 - 15 triệu, bao gồm: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng (chi tiết khi phỏng vấn).

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Thu nhập tăng đều, ổn định và nhiều cơ hội thăng tiến.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, vui vẻ và đoàn kết.

Được đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn trong suốt quá trình làm việc.

Hỗ trợ cơm trưa

Thưởng sinh nhật và các phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG

