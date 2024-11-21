Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Bình Định thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Bình Định thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Định: 49

- 51 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tìm kiếm, xây dựng & phát triển nguồn khách hàng tiềm năng.
Tư vấn chương trình đào tạo phù hợp.
Chăm sóc và theo dõi hồ sơ khách hàng để thuyết phục thi xếp lớp và ghi danh nhằm đảm bảo đạt mục tiêu ghi danh (KPI).
Thông báo cho học viên và phụ huynh các hoạt động ngoại khóa, hội thảo và thông tin du học nhằm thu hút học viên mới và chăm sóc học viên đang học.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa và hội thảo được tổ chức trong và ngoài cơ sở. Công tác hành chính và thu ngân.
Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian làm việc: Fulltime 8h/ngày, nghỉ 1,5 ngày/tuần, hạn chế nghỉ cuối tuần. Có 3 ca xoay: 7H30-11H30, 11H30-17H30, 17H30-21H30. Làm việc 2 trên 3 ca/ngày.
Thái độ hòa nhã, tinh thần dịch vụ khách hàng cao, tư duy tích cực, hứng thú với công việc có chỉ tiêu, thách thức.
Khả năng nắm bắt tâm lý, thuyết phục khách hàng tốt.
Giọng nói chuẩn, rõ ràng.
Có thể làm việc với áp lực, làm việc theo đội nhóm và độc lập.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.
Học bổng tiếng anh cho bản thân & người thân (không giới hạn khóa học)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng, và hiện đại nhất.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng chuyên môn.
Cơ hội thăng tiến và phát triển cao.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: VP HCM: 189 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. HCM

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất