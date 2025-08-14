Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 30/114A Đỗ Nhuận, P.Sơn Kỳ, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Thiết kế hình ảnh trên canva, quay/chụp và edit video capcut bằng điện thoại phục vụ hoạt động truyền thông
Sáng tạo nội dung (content) và đăng bài về sản phẩm nội thất và mỹ phẩm trên các kênh online
nội thất
mỹ phẩm
Quản lý, vận hành và phát triển các kênh truyền thông xã hội của công ty (Facebook, Instagram, TikTok, Zalo OA…)
Hỗ trợ triển khai các chiến dịch marketing, quảng cáo online
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
NỮ từ 18 - 28 tuổi. Không yêu cầu bằng cấp. Dùng điện thoại Iphone
NỮ
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Biết sử dụng phần mềm canva, capcut cơ bản, chưa biết sẽ được đào tạo
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng : 7 triệu – 10 triệu. Hoặc cao hơn tuỳ theo năng lực
7 triệu – 10 triệu.
cao hơn
Trên 6 tháng tăng lương 1 lần + thưởng theo hiệu quả công việc + thưởng doanh thu hàng tháng, quý theo tình hình hoạt động
Được hỗ trợ chuyên môn dạy nghề về marketing, truyền thông
Được đào tạo thêm trong quá trình làm việc
Được tham gia các dự án thực tế, nâng cao kinh nghiệm
Nghỉ phép năm, thưởng Tết, thưởng Lễ, lương Tháng 13 và các khoản phúc lợi, phụ cấp theo chính sách của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
