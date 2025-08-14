Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 30/114A Đỗ Nhuận, P.Sơn Kỳ, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Thiết kế hình ảnh trên canva, quay/chụp và edit video capcut bằng điện thoại phục vụ hoạt động truyền thông

Sáng tạo nội dung (content) và đăng bài về sản phẩm nội thất và mỹ phẩm trên các kênh online

Quản lý, vận hành và phát triển các kênh truyền thông xã hội của công ty (Facebook, Instagram, TikTok, Zalo OA…)

Hỗ trợ triển khai các chiến dịch marketing, quảng cáo online

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

NỮ từ 18 - 28 tuổi. Không yêu cầu bằng cấp. Dùng điện thoại Iphone

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Biết sử dụng phần mềm canva, capcut cơ bản, chưa biết sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : 7 triệu – 10 triệu. Hoặc cao hơn tuỳ theo năng lực

Trên 6 tháng tăng lương 1 lần + thưởng theo hiệu quả công việc + thưởng doanh thu hàng tháng, quý theo tình hình hoạt động

Được hỗ trợ chuyên môn dạy nghề về marketing, truyền thông

Được đào tạo thêm trong quá trình làm việc

Được tham gia các dự án thực tế, nâng cao kinh nghiệm

Nghỉ phép năm, thưởng Tết, thưởng Lễ, lương Tháng 13 và các khoản phúc lợi, phụ cấp theo chính sách của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin