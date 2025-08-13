Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH WEB NHÀ THUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 46, ngõ 25 phố Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Triển khai, cài đặt hệ thống phần mềm cho khách hàng;

- Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng sử dụng được phần mềm của công ty

- Chăm sóc lại khách hàng, kiểm tra phần mềm, cập nhật các lỗi thường gặp, hỗ trợ xử lý kịp thời cho khách hàng trong quá trình sử dụng phần mềm.

- Đến hỗ trợ trực tiếp khi khách hàng có gặp khó khăn trong việc triển khai phần mềm.

- Phối hợp cùng bộ phận kinh doanh đi thị trường để Demo cho khách hàng (nếu phát sinh)

- Thực hiện báo cáo công việc hàng tuần, hàng tháng theo quy định của Công ty;

Yêu Cầu Công Việc

- Có laptop cá nhân;

Tại CÔNG TY TNHH WEB NHÀ THUỐC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7; từ 8h00 - 17h30

- Thưởng: Các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.

- Làm việc trong môi trường năng động, sôi nổi, toàn thế hệ 9x.

- Cơ hội thăng tiến là Trưởng phó bộ phận;

- Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam và các chế độ đãi ngộ của công ty khi trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WEB NHÀ THUỐC

