Tuyển Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Mức lương
Đến 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: KCN Bàu Xéo, Trảng Bom
Mô Tả Công Việc Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Với Mức Lương Đến 12 Triệu
- Vận hành máy đóng bao theo yêu cầu của phòng sản xuất
- Thực hiện các công việc liên quan tới hệ thống: 5S, ISO, SHE, TPM
- Kiểm tra theo dõi máy móc, thiết bị, bơm mỡ tự động, nhiệt độ, dòng máy lên xuống thất thường phải kịp thời xử lý.
- Điều chỉnh nhiệt độ, biến tần, dòng máy của từng loại sản phẩm
Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng các chuyên ngành: Điện, điện công nghiệp, tự động hoá, cơ khí
- Có sức khỏe tốt, trung thực
- Làm việc được theo nhóm
Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Đào tạo bài bản 2 tháng trả đủ 100% lương
- Thưởng năng hàng tháng suất sau khi hết thử việc
- Phụ cấp tiền ăn trả vào tài khoản
- Phụ cấp đi lại
- Phụ cấp công việc
- Làm việc theo ca 8 tiếng/ngày, nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ tết
(Ca không cố định, theo sự sắp xếp của quản lý)
- Có tăng ca, tiền tăng ca và làm đêm trả theo quy định của luật lao động
- Đóng các khoản bảo hiểm ngay sau khi nhận việc
- Khám chữa bệnh theo yêu cầu =< 20.000.000đ/năm
- Khám sức khỏe định kì theo quy định công ty 01 lần/năm
- Xét duyệt tăng lương hàng năm
- Có 12 ngày/ 1 năm nghỉ phép hưởng lương
- Quyền lợi và chế độ theo quy định của luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
