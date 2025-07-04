Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH GINA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,100 USD

Mức lương Từ 1,100 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống Với Mức Lương Từ 1,100 USD

1. Nơi làm việc:

88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

2. Mô tả công việc:

Bảo trì dữ liệu hệ thống dành cho công ty sơn (cập nhật dữ liệu trong DB)

Phát triển và vận hành hệ thống dành cho công ty sơn

1. Yêu cầu:

Có tinh thần học hỏi cao đối với công nghệ mới

Có kỹ năng giao tiếp tốt trong làm việc nhóm

Hiểu được nhu cầu của lập trình viên và các phòng ban khác, có thể đề xuất giải pháp phù hợp từ góc nhìn của đối phương

Có khả năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện tốt

2. Kỹ năng và kinh nghiệm

Có kinh nghiệm lập trình thực tế trên ngôn ngữ PHP hoặc JAVA (trên 2 năm)

Có kinh nghiệm thiết kế chương trình (trên 1 năm)

Có kiến thức về cơ sở dữ liệu (MySQL) (trên 1 năm)

Có kinh nghiệm phát triển nhóm sử dụng Git và công cụ quản lý task

Có kiến thức về Web app, HTML, CSS, JavaScript, DOM

Tại CÔNG TY TNHH GINA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Khoảng 1,100 USD

- Thưởng tháng lương 13, thưởng đặc biệt cuối năm

- Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm sức khỏe

- Chế độ phúc lợi: tiền phúc lợi cho con nhân viên dịp lễ tết, tiền hiếu hỉ, ốm đau, khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ năm, du lịch công ty, ....

- Tổ chức giải bóng đá, teambuilding, tiệc bounenkai,... và chế độ thưởng cho nhân viên có thâm niên làm việc lâu năm

- Được đào tạo nghiệp vụ sau khi trúng tuyển; hỗ trợ học phí đào tạo tiếng Nhật

- Có cơ hội được sang Nhật Bản công tác và đào tạo.

- Thời gian làm việc: 8h-17h từ thứ 2 đến thứ 6; nghỉ thứ 7&CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GINA VIỆT NAM

