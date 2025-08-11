Tuyển Kỹ sư hệ thống Kosy Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Kỹ sư hệ thống Kosy Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Kosy Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
Kosy Pro Company

Kỹ sư hệ thống

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hệ thống Tại Kosy Pro Company

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà hội nhà báo Việt Nam, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Hiểu biết về các thủ tục pháp lý liên quan đến vận hành các dự án thủy điện, điện gió, điện mặt trời;
- Tham gia cài đặt, sửa chữa hệ thống điện tự động hóa, hệ thống điều khiển, hệ thống SCADA các nhà máy điện Công ty đang vận hành;
- Quản lý, giám sát đảm bảo công tác vận hành các nhà máy điện được an toàn, ổn định;
- Kiểm soát các báo cáo sản xuất các nhà máy điện, tháng, quý, năm;
- Chủ trì thực hiện các báo cáo đối với các cơ quan quản lý nhà nước;
- Duy trì tốt quan hệ đối với các cơ quan quản lý nhà nước;
- Thực hiện Công tác đào tạo, tuyển dụng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho công tác vận hành;
- Phối hợp với các phòng ban thực hiện các công việc giai đoạn đầu tư xây dựng;
- Thực hiện các công tác an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, bão lũ;
- Thực hiện công tác thanh toán tiền điện hàng tháng của các nhà máy;
- Thực hiện công tác thí nghiệm, kiểm định, sửa chữa, bảo dưỡng tại các nhà máy điện;
- Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật, quy định về ngành điện.
- Các công việc khác trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam
- Độ tuổi: Từ 25-40 tuổi
- Bằng cấp: Đại học chính quy - chuyên ngành kỹ thuật điện, hệ thống điện, tự động hóa điện công nghiệp...
- Kinh nghiệm: Có trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Các đơn vị là chủ đầu tư, Ban QLDA thủy điện, điện gió, điện mặt trời
- Cẩn thận, Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, sẵn sáng đi công tác theo yêu cầu công việc
- Ngoại hình khá, sức khỏe tốt, giao tiếp và đàm phán tốt.
- Nắm được các quy định về an toàn điện, am hiểu quy định, pháp luật về đầu tư, SX KD truyền tải điện.
- Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên dụng theo chuyên môn

Tại Kosy Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương theo năng lực và thưởng theo hiệu quả công việc;
Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp điện thoại
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của luật lao động
Du lịch tối thiểu 1 lần/năm trong nước hoặc nước ngoài (company trip)
Tham gia Teambuilding 1 lần/năm, quà sinh nhật.
Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kosy Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Kosy Pro Company

Kosy Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-he-thong-thu-nhap-20-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job366458
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Kosy Pro Company
Tuyển Kỹ sư điện tử Kosy Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm Kosy Pro Company
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Kosy Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Đắk Lắk
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Đắk Lắk làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Đắk Lắk
Hạn nộp: 12/09/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kosy Pro Company
Tuyển Kỹ sư hệ thống Kosy Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Kosy Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Tháp Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long
Hạn nộp: 13/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần VNETWORK
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần VNETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần VNETWORK
Hạn nộp: 11/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 15/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GINA VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH GINA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,100 USD
CÔNG TY TNHH GINA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 1,100 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
Hạn nộp: 21/06/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Bình Dương Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KỸ THUẬT XÂY DỰNG BISCO
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KỸ THUẬT XÂY DỰNG BISCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KỸ THUẬT XÂY DỰNG BISCO
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Nam Đà Nẵng Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC
Hạn nộp: 21/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Property One
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Property One làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Property One
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hanaphaco
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hanaphaco làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hanaphaco
Hạn nộp: 30/09/2025
Vĩnh Phúc Còn 14 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Đắk Lắk
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Đắk Lắk làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Đắk Lắk
Hạn nộp: 12/09/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kosy Pro Company
Tuyển Kỹ sư hệ thống Kosy Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Kosy Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Tháp Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long
Hạn nộp: 13/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần VNETWORK
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần VNETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần VNETWORK
Hạn nộp: 11/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 15/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GINA VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH GINA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,100 USD
CÔNG TY TNHH GINA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 1,100 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
Hạn nộp: 21/06/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Bình Dương Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KỸ THUẬT XÂY DỰNG BISCO
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KỸ THUẬT XÂY DỰNG BISCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KỸ THUẬT XÂY DỰNG BISCO
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Nam Đà Nẵng Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ TOTHOST làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ TOTHOST
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở và Dịch Vụ FDS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở và Dịch Vụ FDS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Viettel Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN ĐẠT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM VIỄN THÔNG MIỀN NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM VIỄN THÔNG MIỀN NAM TẠI HÀ NỘI
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu Công Ty Cổ Phần VCCorp
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công ty cổ phần tư vấn chuyển giao công nghệ ITC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu Công ty cổ phần tư vấn chuyển giao công nghệ ITC Pro Company
Trên 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công ty cổ phần tư vấn chuyển giao công nghệ ITC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu Công ty cổ phần tư vấn chuyển giao công nghệ ITC Pro Company
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống GELEX Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận GELEX Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty TNHH Công Nghệ Dicom làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Công Nghệ Dicom
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hệ thống PTA Asia Consultants Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận PTA Asia Consultants Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai.thanhcong.vn) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai.thanhcong.vn)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHN
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty TNHH MTV Vinschool làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,000 USD Công Ty TNHH MTV Vinschool
Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1000 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHN
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần Netnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Netnam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN TABCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TABCOM VIỆT NAM
Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH SOLPAC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SOLPAC VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GTSC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GTSC VIỆT NAM
Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công ty cổ phần 479 Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,200 USD Công ty cổ phần 479 Hòa Bình
700 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm