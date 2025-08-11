Tuyển Kỹ sư hệ thống Kosy Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà hội nhà báo Việt Nam, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

- Hiểu biết về các thủ tục pháp lý liên quan đến vận hành các dự án thủy điện, điện gió, điện mặt trời;

- Tham gia cài đặt, sửa chữa hệ thống điện tự động hóa, hệ thống điều khiển, hệ thống SCADA các nhà máy điện Công ty đang vận hành;

- Quản lý, giám sát đảm bảo công tác vận hành các nhà máy điện được an toàn, ổn định;

- Kiểm soát các báo cáo sản xuất các nhà máy điện, tháng, quý, năm;

- Chủ trì thực hiện các báo cáo đối với các cơ quan quản lý nhà nước;

- Duy trì tốt quan hệ đối với các cơ quan quản lý nhà nước;

- Thực hiện Công tác đào tạo, tuyển dụng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho công tác vận hành;

- Phối hợp với các phòng ban thực hiện các công việc giai đoạn đầu tư xây dựng;

- Thực hiện các công tác an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, bão lũ;

- Thực hiện công tác thanh toán tiền điện hàng tháng của các nhà máy;

- Thực hiện công tác thí nghiệm, kiểm định, sửa chữa, bảo dưỡng tại các nhà máy điện;

- Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật, quy định về ngành điện.

- Các công việc khác trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

- Giới tính: Nam

- Độ tuổi: Từ 25-40 tuổi

- Bằng cấp: Đại học chính quy - chuyên ngành kỹ thuật điện, hệ thống điện, tự động hóa điện công nghiệp...

- Kinh nghiệm: Có trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Các đơn vị là chủ đầu tư, Ban QLDA thủy điện, điện gió, điện mặt trời

- Cẩn thận, Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, sẵn sáng đi công tác theo yêu cầu công việc

- Ngoại hình khá, sức khỏe tốt, giao tiếp và đàm phán tốt.

- Nắm được các quy định về an toàn điện, am hiểu quy định, pháp luật về đầu tư, SX KD truyền tải điện.

- Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên dụng theo chuyên môn

Được hưởng lương theo năng lực và thưởng theo hiệu quả công việc;

Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp điện thoại

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của luật lao động

Du lịch tối thiểu 1 lần/năm trong nước hoặc nước ngoài (company trip)

Tham gia Teambuilding 1 lần/năm, quà sinh nhật.

Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.

