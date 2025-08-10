Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Tháp: 710, Nguyễn Huệ, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống

- Giám sát thi công hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, chống thấm, bể tự hoại… theo thiết kế.

- Kiểm tra vật tư (ống nước, van, thiết bị vệ sinh) và quy trình lắp đặt.

- Giải quyết sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống nước.

- Quản lý tất cả các công việc liên quan đến thiết kế, thi công, mua sắm vật tư, thiết bị.

- Am hiểu các bản vẽ, các tiêu chuẩn kỹ thuật, bóc tách khối lượng.

- Quản lý toàn bộ các tài liệu, hồ sơ liên quan đến dự án.

- Đảm bảo an toàn lao động, tiến độ thi công và nghiệm thu khối lượng hoàn thành.

- Báo cáo định kỳ hằng ngày cho Ban Giám Đốc về tiến độ thực hiện dự án, hiệu quả công việc của các thành viên trong Ban quản lý dự án và các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện dự án.

- Phối hợp với nhà thầu, chủ đầu tư để xử lý phát sinh (nếu có).

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về Cấp thoát nước.

- Bắt buộc có chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị hạng 3 hoặc 2.

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm giám sát thi công các dự án nhà ở, công trình dân dụng và công nghiệp.

- Ưu tiên ứng viên từng làm các dự án nhà cao tầng và các công trình xử lý nước thải.

- Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành có liên quan.

- Am hiểu các thủ tục pháp lý về cấp thoát nước, xử lý nước thải.

- Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao.

Quyền Lợi

- Lương + Thưởng + Hoa hồng xứng đáng với năng lực.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, dân chủ, hiện đại.

- Cơ hội đào tạo và thăng tiến cao.

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Nhân viên gắn bó lâu dài sẽ được các chế độ đãi ngộ đặc biệt.

- Được tham gia du lịch mỗi năm.

- Được hưởng lương tháng 13.

- Khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển

