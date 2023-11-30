Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA

Việt Nga Agri hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh phân phối và sản xuất phân bón rộng rãi cho hơn 13 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long đặc biệt tại thị trường tỉnh Đồng Tháp.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Nga được thành lập với sứ mệnh mang đến cho bà con nông dân những sản phẩm chất lượng, tạo niềm tin tuyệt đối cho bà con. Nhà máy sản xuất ứng dụng thiết bị, công nghệ mới đây là dây chuyền sản xuất với năng suất đạt đến 100,000 tấn/năm. Nhà máy Việt Nga Agri sản xuất với diện tích lớn và đội ngũ cán bộ nhân viên lành nghề luôn đảm bảo chất lượng nguyên liệu đầu vào và sản phẩm sản xuất đúng chất lượng với những tiêu chuẩn nghiêm ngặt trước khi tung ra thị trường.

Hiện nay Công ty đã đưa ra thi trường hơn 200 sản phẩm phân bón đa dạng hóa các chủng loại sản phẩm, ngoài các nhóm NPK thông thường như 16-16-8; 20-20-15,… Chúng tôi còn tập trung sản xuất các dòng sản phẩm đặc chủng riêng biệt cho Việt Nga Agri như: NPK cao cấp, DAP cao cấp, và HUMIX. Việt Nga không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy khách hàng là trọng tâm và cây trồng là trọng điểm để ngày càng chuyên nghiệp hóa và tự động hóa trong sản xuất.

Chứng nhận về chất lượng:

Top 100 thương hiệu nổi tiếng

Thương hiệu hàng đầu top brand 2015

Doanh nghiệp vì nhà nông.