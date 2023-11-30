Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA

banner-company

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA

Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
100 - 499 Nhân viên
https://vietnga.vn/
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA

Việt Nga Agri hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh phân phối và sản xuất phân bón rộng rãi cho hơn 13 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long đặc biệt tại thị trường tỉnh Đồng Tháp.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Nga được thành lập với sứ mệnh mang đến cho bà con nông dân những sản phẩm chất lượng, tạo niềm tin tuyệt đối cho bà con. Nhà máy sản xuất ứng dụng thiết bị, công nghệ mới đây là dây chuyền sản xuất với năng suất đạt đến 100,000 tấn/năm. Nhà máy Việt Nga Agri sản xuất với diện tích lớn và đội ngũ cán bộ nhân viên lành nghề luôn đảm bảo chất lượng nguyên liệu đầu vào và sản phẩm sản xuất đúng chất lượng với những tiêu chuẩn nghiêm ngặt trước khi tung ra thị trường.

Hiện nay Công ty đã đưa ra thi trường hơn 200 sản phẩm phân bón đa dạng hóa các chủng loại sản phẩm, ngoài các nhóm NPK thông thường như 16-16-8; 20-20-15,… Chúng tôi còn tập trung sản xuất các dòng sản phẩm đặc chủng riêng biệt cho Việt Nga Agri như: NPK cao cấp, DAP cao cấp, và HUMIX. Việt Nga không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy khách hàng là trọng tâm và cây trồng là trọng điểm để ngày càng chuyên nghiệp hóa và tự động hóa trong sản xuất.

Chứng nhận về chất lượng:

Top 100 thương hiệu nổi tiếng
Thương hiệu hàng đầu top brand 2015
Doanh nghiệp vì nhà nông.

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA

Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA

Hạn nộp: 30/09/2025

Đồng Tháp Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT

Hạn nộp: 13/10/2025

Hà Nội 25 - 50 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ

Hạn nộp: 16/11/2025

Hà Nội 17 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo

Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Công ty Cổ phần Truyền thông Alo

Hạn nộp: 18/10/2025

Hà Nội 11 - 14 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung

Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung

Hạn nộp: 18/10/2025

Hà Nam 10 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Hạn nộp: 18/10/2025

Hà Nội 10 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN

Hạn nộp: 18/10/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
710 Nguyễn Huệ, phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh - Thành phố Cao Lãnh - Đồng Tháp

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-co-phan-tap-doan-viet-nga-ntd143327
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Manual Tester CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Khách Hàng Doanh Nghiệp thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Lâm Đồng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám Sát Chất Lượng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Tháp CÔNG TY TNHH RICEGROWERS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Luật/Pháp lý CÔNG TY TNHH RICEGROWERS VIỆT NAM làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH RICEGROWERS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TRƯỜNG THỊNH làm việc tại Sóc Trăng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TRƯỜNG THỊNH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo viên CHI NHÁNH TẠI ĐỒNG THÁP - CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC BLUE ENGLISH làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 15 - 20 Triệu CHI NHÁNH TẠI ĐỒNG THÁP - CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC BLUE ENGLISH
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CP QUỐC TẾ ICO làm việc tại Cần Thơ thu nhập 18 - 22 Triệu CÔNG TY CP QUỐC TẾ ICO
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CHI NHÁNH TẠI ĐỒNG THÁP - CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC BLUE ENGLISH làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 6 - 8 Triệu CHI NHÁNH TẠI ĐỒNG THÁP - CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC BLUE ENGLISH
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm