Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH MD Consumer Electric Appliance Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 800 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty TNHH MD Consumer Electric Appliance Việt Nam
- Hồ Chí Minh: Số 42
- 44
- 46
- 48, đường B2, P. An Lợi Đông, TP. Thủ Đức (Quận 2 cũ), TP.HCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 400 - 800 USD
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• 1. Phụ trách theo dõi, phê duyệt các ca lắp đặt trên hệ thống
• 2. Tiếp nhận hồ sơ/ chứng từ thanh toán từ các Nhà lắp đặt, thực hiện quy trình thanh toán theo quy định của công ty
• 3. Thực hiện quy trình trình duyệt nội bộ về công văn phản hồi khách hàng, thanh toán chi phí thẻ lắp đặt
• 4. Lập kế hoạch thực hiện báo cáo định kỳ ngày/ tuần/ tháng/quý
• 5. Theo dõi phản hồi kênh phản hồi của công ty với khách hàng, phân tích các ca lắp đặt, nhập liệu vào hệ thống…
• 6. Phụ trách công tác liên quan Giấy Chứng Nhận các sản phẩm công ty đang kinh doanh.
• 7. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
• 8. Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn
Với Mức Lương 400 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Thông thạo tiếng Trung (4 kỹ năng) hoặc tương đương HSK cấp 5.
3. Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, cá tính mạnh mẽ và linh hoạt, xử lý vấn đề, làm việc độc lập
4. Trung thực, nhanh nhẹn, tinh thần trách nhiệm cao độ, cầu thị, chịu được áp lực công việc.
Tại Công Ty TNHH MD Consumer Electric Appliance Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MD Consumer Electric Appliance Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
