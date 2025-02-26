Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH MD Consumer Electric Appliance Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 800 USD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• 1. Phụ trách theo dõi, phê duyệt các ca lắp đặt trên hệ thống

• 2. Tiếp nhận hồ sơ/ chứng từ thanh toán từ các Nhà lắp đặt, thực hiện quy trình thanh toán theo quy định của công ty

• 3. Thực hiện quy trình trình duyệt nội bộ về công văn phản hồi khách hàng, thanh toán chi phí thẻ lắp đặt

• 4. Lập kế hoạch thực hiện báo cáo định kỳ ngày/ tuần/ tháng/quý

• 5. Theo dõi phản hồi kênh phản hồi của công ty với khách hàng, phân tích các ca lắp đặt, nhập liệu vào hệ thống…

• 6. Phụ trách công tác liên quan Giấy Chứng Nhận các sản phẩm công ty đang kinh doanh.

• 7. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

• 8. Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn