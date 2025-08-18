Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thao tác trên hệ thống phần mềm: Tạo tài khoản tài xế, nạp ví tài xế,...

Tuyển dụng và đào tạo tài xế: Tư vấn, hướng dẫn sử dụng app

Tổ chức các hoạt động marketing tại chi nhánh: Roadshow, khảo sát thị trường,...

Hỗ trợ quản lý xe, tài sản chi nhánh

Nhập dữ liệu thu chi, lập báo cáo hàng ngày

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Am hiểu thị trường ứng dụng chờ người & giao đồ ăn & giao hàng

Tự tin, thoải mái, thân thiện trong giao tiếp

Có ý thức chủ động và trách nhiệm công việc

Thích nghi nhanh và chịu được áp lực công việc

Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng như Word, Excel

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc tại công ty lớn, có môi trường chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến

Được đóng BHYT, BHXH, BHTN, nghỉ phép năm theo quy định của Luật Lao động Việt Nam

Team Building, Du Lịch Hàng Năm

Thưởng lương tháng 13

Tham gia chương trình đào tạo phát triển kỹ năng chuyên môn

Được cấp phương tiện đi lại, số hotline

Nhân viên chính thức được hỗ trợ máy tính làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP

