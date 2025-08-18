Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thao tác trên hệ thống phần mềm: Tạo tài khoản tài xế, nạp ví tài xế,...
Tuyển dụng và đào tạo tài xế: Tư vấn, hướng dẫn sử dụng app
Tổ chức các hoạt động marketing tại chi nhánh: Roadshow, khảo sát thị trường,...
Hỗ trợ quản lý xe, tài sản chi nhánh
Nhập dữ liệu thu chi, lập báo cáo hàng ngày

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Am hiểu thị trường ứng dụng chờ người & giao đồ ăn & giao hàng
Tự tin, thoải mái, thân thiện trong giao tiếp
Có ý thức chủ động và trách nhiệm công việc
Thích nghi nhanh và chịu được áp lực công việc
Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng như Word, Excel

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc tại công ty lớn, có môi trường chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến
Được đóng BHYT, BHXH, BHTN, nghỉ phép năm theo quy định của Luật Lao động Việt Nam
Team Building, Du Lịch Hàng Năm
Thưởng lương tháng 13
Tham gia chương trình đào tạo phát triển kỹ năng chuyên môn
Được cấp phương tiện đi lại, số hotline
Nhân viên chính thức được hỗ trợ máy tính làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 161/1 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

