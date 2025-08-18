Tuyển Nhân viên vận hành Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Viettel Software, 36A Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực giám sát cảnh báo hệ thống theo phân công.

Xử lý cảnh báo theo hướng dẫn, cảnh báo lên cấp cao hơn hỗ trợ xử lý.

Giám sát hoạt động các hệ thống máy chủ, thiết bị mạng và các thiết bị hạ tầng khác tại Trung tâm dữ liệu.

Kiểm tra và xử lý sự cố các hệ thống ở mức cơ bản (theo quy trình vận hành khai thác các hệ thống).

Xử lý các yêu cầu từ xa (gắn IP KVM, reset thiết bị…) và hỗ trợ dịch vụ liên quan đến network, server cho khách hàng từ xa.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành CNTT, ĐTVT, Mạng Máy tính

Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình

Hiểu biết cơ bản về máy chủ, mạng, bảo mật, các hệ điều hành Windows/Linux, ảo hóa…

Thành thạo về tin học văn phòng

Ưu tiên có chứng chỉ CCNA, MSCA, bảo mật, ảo hóa/điện toán đám mây.

Có khả năng đọc, dịch tài liệu kỹ thuật bằng Tiếng Anh.

Ưu tiên các ứng viên có trình độ Tiếng Anh TOEIC > 450 hoặc tương đương

Tại Viettel Software Thì Được Hưởng Những Gì

1,Chế độ phúc lợi

Thu nhập cạnh tranh, thoả thuận theo năng lực

Lương tháng 13

Nghỉ mát, thưởng ngày lễ và các ngày chỉ có ở Viettel như Ngày Sáng Tạo - 1/6, 22/12, quà Tết

Dương, Tết Âm tri ân Gia đình, người sinh thành (Tổng 25 triệu/năm)

Bảo hiểm sức khỏe dành riêng cho “Người Viettel

Nghỉ phép năm có lương: 16 ngày/năm

Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác

Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn

Chế độ khác: Hỗ trợ ăn trưa, điện thoại.

2. Môi trường làm việc

Được làm việc trong Tập đoàn toàn cầu, tiên phong thực hiện sứ mệnh kiến tạo xã hội số.

Môi trường mở, trẻ trung, năng động, trân trọng, yêu thương, tương hỗ & lắng nghe mỗi người từ những ý tưởng nhỏ nhất

Không gian làm việc xanh, mở, hiện đại

3. Cơ hội phát triển bản thân

Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.

Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước để trưởng thành.

Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ.

Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.

Cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel Software

