Công việc Nhân viên vận hành

-

Có 523 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 23 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên vận hành VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần TP Solar
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần TP Solar làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần TP Solar
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Hạn nộp: 19/09/2025
Đồng Nai Còn 6 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Nhân viên vận hành Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viettel Software
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP
Hạn nộp: 17/09/2025
Đồng Nai Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SỮA NUTRIBIZ
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH SỮA NUTRIBIZ làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SỮA NUTRIBIZ
Hạn nộp: 14/09/2025
Bình Dương Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI CNK EXPRESS
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI CNK EXPRESS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI CNK EXPRESS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CNC
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CNC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CNC
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG KỶ NGUYÊN
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG KỶ NGUYÊN làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG KỶ NGUYÊN
Hạn nộp: 14/09/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Serepok
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Serepok làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Serepok
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm INOAC Vietnam CO., LTD.
Tuyển Nhân viên vận hành INOAC Vietnam CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
INOAC Vietnam CO., LTD.
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE)
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE) làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE)
Hạn nộp: 13/09/2025
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm De Heus LLC
Tuyển Nhân viên vận hành De Heus LLC làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 13 Triệu
De Heus LLC
Hạn nộp: 12/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Galaxy Education Joint Stock Company
Tuyển Nhân viên vận hành Galaxy Education Joint Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Galaxy Education Joint Stock Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN NHẤT HÀO
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN NHẤT HÀO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN NHẤT HÀO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH DTK VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH DTK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH DTK VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Nissei Electric Hanoi Co., Ltd.
Tuyển Nhân viên vận hành Nissei Electric Hanoi Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Nissei Electric Hanoi Co., Ltd.
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP LEVA
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP LEVA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP LEVA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC SUCCESS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC SUCCESS VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC SUCCESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Coherent Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 07/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Appen Data Technology Việt Nam
Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Appen Data Technology Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Appen Data Technology Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên vận hành ngày càng gia tăng tại các khu vực trọng điểm, mang đến cơ hội phát triển nghề nghiệp cho người lao động. Công việc này có mức lương từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng cùng lộ trình thăng tiến hấp dẫn.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên vận hành

Nhân viên vận hành là người chịu trách nhiệm giám sát, điều khiển hệ thống máy móc và xử lý các sự cố kỹ thuật trong quá trình sản xuất, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, liên tục. Đây là một vị trí quan trọng trong các ngành sản xuất, tự động hóa và logistics, đòi hỏi sự hiểu biết về kỹ thuật và kỹ năng bảo trì thiết bị.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên vận hành đang gia tăng do các doanh nghiệp liên tục mở rộng quy mô, nâng cấp và đầu tư vào hệ thống sản xuất tự động hóa. Với tầm quan trọng của vị trí này, các công ty không chỉ yêu cầu kỹ năng giám sát và điều khiển thiết bị mà còn ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực như sản xuất và logistics. Những ứng viên có khả năng học hỏi nhanh cũng có cơ hội lớn để đáp ứng các yêu cầu công việc.

Số liệu thống kê khi tìm kiếm việc làm nhân viên vận hành trên các trang việc làm trực tuyến hiện đang ở mức cao, với hàng nghìn tin tuyển dụng mỗi tháng từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chuỗi cung ứng và logistics. Điều này cho thấy công việc này có nhu cầu tuyển dụng lớn tại các khu công nghiệp và trung tâm sản xuất.

Cơ hội việc làm nhân viên vận hành với mức lương hấp dẫn
Cơ hội việc làm nhân viên vận hành với mức lương hấp dẫn

Xu hướng hiện nay của ngành vận hành yêu cầu nhân viên nhân lực có kỹ năng kỹ thuật vững vàng, đồng thời có thể thích nghi nhanh với các hệ thống tự động hóa tiên tiến với mức thu nhập cao kèm theo các phúc lợi đầy đủ như bảo hiểm, trợ cấp và thưởng định kỳ. Điều này biến vị trí nhân viên vận hành trở thành lựa chọn hấp dẫn với những người lao động tìm kiếm một công việc ổn định và có tiềm năng phát triển trong ngành công nghiệp sản xuất.

2. Mức lương trung bình của nhân viên nhân viên vận hành

Mức lương của các vị trí nhân viên vận hành thay đổi tùy thuộc vào lĩnh vực, kinh nghiệm, và cấp bậc công việc. Dưới đây là bảng lương ước tính cho các cấp bậc phổ biến trong ngành:

Mức lương theo cấp bậc:

Việc làm nhân viên vận hành Mức lương dao động (VNĐ/tháng)
Nhân viên vận hành 8.000.000 - 12.000.000
Chuyên viên vận hành 10.000.000 - 15.000.000
Quản lý vận hành 13.000.000 - 25.000.000

Mức lương trong lĩnh vực vận hành có sự khác biệt rõ rệt tùy vào yêu cầu công việc và lĩnh vực chuyên môn. Những người có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên hoặc sở hữu các chứng chỉ chuyên ngành thường có lợi thế cạnh tranh và mức thu nhập cao hơn, với khả năng tăng thêm 10-20% khi đảm nhận các vai trò cấp cao hoặc quản lý.

Mức lương theo lĩnh vực

Việc làm nhân viên vận hành Mức lương dao động (VNĐ/tháng)
Nhân viên vận hành điện lạnh 7.000.000 - 13.000.000
Nhân viên vận hành máy móc 8.000.000 - 12.000.000
Nhân viên vận hành sàn TMĐT 9.000.000 - 15.000.000
Nhân viên vận hành CNTT 10.000.000 - 25.000.000
Tuyển dụng nhân viên vận hành nhà máy điện 10.000.000 - 20.000.000

3. Lĩnh vực tuyển dụng nhân viên vận hành nhiều hiện nay

Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên vận hành mở ra ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là một số lĩnh vực tuyển dụng được chú ý hiện nay:

3.1. Nhân viên vận hành điện lạnh

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên vận hành hệ thống lạnh tập trung nhiều nhất tại các khu vực công nghiệp lớn và các thành phố phát triển như TP.HCM, Hà Nội, nơi các thiết bị lạnh phục vụ sản xuất và thương mại ngày càng phổ biến.

Nhân viên điện lạnh chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến hệ thống làm lạnh trong công trình
Nhân viên điện lạnh chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến hệ thống làm lạnh trong công trình

Công việc chính của việc làm nhân viên vận hành hệ thống lạnh:

  • Theo dõi hoạt động của hệ thống lạnh để đảm bảo vận hành ổn định. Kiểm tra định kỳ các thiết bị để phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn.
  • Thực hiện bảo trì định kỳ theo kế hoạch để đảm bảo hiệu suất của hệ thống. Thay thế hoặc sửa chữa linh kiện khi cần thiết.
  • Xử lý sự cố kỹ thuật của hệ thống lạnh trong thời gian ngắn nhất. Đảm bảo các thiết bị được sửa chữa hoạt động trở lại bình thường.
  • Thực hiện các biện pháp an toàn lao động trong quá trình vận hành và bảo trì. Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến hệ thống lạnh.

3.2. Nhân viên vận hành máy móc

Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên vận hành máy móc như CNC, lò hơi, máy phay, tiện và cắt dây đang gia tăng tại các khu công nghiệp lớn và các nhà máy sản xuất ở các thành phố công nghiệp như TP.HCM, Hà Nội.

Mô tả công việc của nhân viên vận hành máy móc:

  • Vận hành, giám sát và bảo dưỡng máy móc đảm bảo hoạt động trơn tru, hiệu quả.
  • Phát hiện, xử lý sự cố và thực hiện bảo trì định kỳ.
  • Đảm bảo thiết bị an toàn, tiết kiệm năng lượng, đáp ứng yêu cầu sản xuất.
  • Yêu cầu: Kiến thức cơ khí, kỹ năng xử lý thiết bị, ưu tiên có kinh nghiệm hoặc chứng chỉ liên quan.
Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các thiết bị máy móc trong xưởng sản xuất
Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các thiết bị máy móc trong xưởng sản xuất

3.3. Nhân viên vận hành CNTT

Với sự phát triển nhanh chóng của hệ thống công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên vận hành CNTT đang gia tăng. Đây là vị trí quan trọng yêu cầu nhân sự có kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin, mạng viễn thông hoặc tích hợp hệ thống. Đối tượng tuyển dụng là những người đã tốt nghiệp các ngành như CNTT, Toán tin hoặc Điện tử viễn thông, hoặc sở hữu các chứng chỉ quốc tế liên quan như CCNA (Cisco Certified Network Associate), SDWAN (Software-Defined Wide Area Network), hoặc các chứng chỉ về bảo mật.

Mô tả công việc nhân viên vận hành CNTT:

  • Tiếp nhận, xử lý yêu cầu hỗ trợ và giám sát hệ thống IT đảm bảo hoạt động liên tục.
  • Kiểm tra, bảo trì định kỳ và phối hợp khôi phục dịch vụ khi cần.
  • Theo dõi, cập nhật, báo cáo tình trạng hệ thống định kỳ.
  • Yêu cầu: Kỹ năng phân tích, xử lý vấn đề, làm việc nhóm, ưu tiên biết tiếng Anh.

3.4. Nhân viên vận hành sàn TMĐT

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên vận hành sàn thương mại điện tử (TMĐT) đang tăng cao tại các trung tâm kinh tế lớn như TP.HCM và Hà Nội, nơi các sàn giao dịch như Shopee, TikTok, Lazada phát triển mạnh mẽ.

Nhân viên vận hành sàn TMĐT quản lý và giám sát hoạt động bán hàng trực tuyến
Nhân viên vận hành sàn TMĐT quản lý và giám sát hoạt động bán hàng trực tuyến

Mô tả công việc:

  • Quản lý sản phẩm, theo dõi tồn kho và xử lý đơn hàng trên sàn TMĐT.
  • Giám sát hoạt động và phối hợp giao hàng đúng hạn.
  • Cập nhật thông tin sản phẩm, xử lý khiếu nại khách hàng.
  • Yêu cầu: Kỹ năng phân tích, sử dụng công cụ TMĐT, giao tiếp tốt, làm việc độc lập và theo nhóm.

3.5. Nhân viên vận hành nhà máy thủy điện

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên vận hành nhà máy thủy điện đang tập trung nhiều nhất tại các khu vực có hệ thống thủy điện phát triển, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung Việt Nam.

Vận hành nhà máy điện đòi hỏi sự tập trung cao độ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình vận hành
Vận hành nhà máy điện đòi hỏi sự tập trung cao độ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình vận hành

Mô tả công việc nhân viên vận hành nhà máy thủy điện:

  • Vận hành, giám sát thiết bị phát điện, đảm bảo hoạt động ổn định.
  • Kiểm tra định kỳ, xử lý sự cố kỹ thuật, duy trì thiết bị ở trạng thái tối ưu.
  • Đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, phối hợp khắc phục sự cố.
  • Báo cáo tình hình hoạt động hệ thống định kỳ.
  • Yêu cầu: Kiến thức điện công nghiệp, quy trình vận hành thiết bị, kỹ năng phân tích kỹ thuật.

4. Khu vực tuyển dụng nhân viên vận hành nhiều nhất

Khu vực tuyển dụng nhân viên vận hành nhiều nhất hiện nay tập trung tại các thành phố lớn và các khu công nghiệp phát triển, nơi có nhiều nhà máy sản xuất, trung tâm thương mại và hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại. Các thành phố như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Hải Phòng có nhu cầu lớn về nhân sự vận hành để đảm bảo duy trì hoạt động ổn định của các thiết bị, hệ thống công nghiệp và dịch vụ công cộng.

4.1. Tuyển dụng nhân viên vận hành Hà Nội

Hà Nội là trung tâm kinh tế và công nghiệp lớn của miền Bắc, với sự hiện diện của nhiều khu công nghiệp và doanh nghiệp sản xuất lớn. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên vận hành tại Hà Nội chủ yếu xuất phát từ các nhà máy sản xuất, trung tâm dữ liệu, và khu vực thương mại, nơi cần đảm bảo hệ thống thiết bị và máy móc hoạt động ổn định để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế và công nghệ cao.

Các vị trí nhân viên vận hành tại Hà Nội có mức lương dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, phụ thuộc vào kinh nghiệm làm việc và quy mô doanh nghiệp.

4.2. Tuyển dụng nhân viên vận hành TP.HCM

TP.HCM là trung tâm công nghiệp và thương mại lớn nhất cả nước, với các khu công nghiệp lớn như Tân Bình, Bình Tân và các khu chế xuất. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên vận hành tại đây rất cao, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất, logistics, và trung tâm thương mại. Các doanh nghiệp trong khu vực này cần nhân sự vận hành có tay nghề để duy trì và kiểm soát hệ thống thiết bị trong quy trình sản xuất.

Nhân viên vận hành dây chuyền tự động hóa trong nhà máy TP.HCM
Nhân viên vận hành dây chuyền tự động hóa trong nhà máy TP.HCM

Nhân viên vận hành tại TP.HCM thường nhận mức lương từ 12.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào trình độ chuyên môn và yêu cầu của công việc.

4.3. Tuyển dụng nhân viên vận hành Đà Nẵng

Đà Nẵng, trung tâm kinh tế của miền Trung, sở hữu nhiều khu công nghiệp lớn như Hòa Khánh và Liên Chiểu. Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên vận hành tại đây gia tăng nhờ vào sự phát triển của ngành sản xuất và du lịch, đặc biệt khi các khu công nghiệp và trung tâm thương mại cần duy trì hoạt động ổn định của hệ thống máy móc và thiết bị. Mức lương cho nhân viên vận hành tại Đà Nẵng thường dao động trong khoảng 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào lĩnh vực và tính chất công việc.

4.4. Tuyển dụng nhân viên vận hành Hải Phòng

Hải Phòng là một trung tâm công nghiệp và cảng biển quan trọng của miền Bắc, với các khu công nghiệp lớn như Đình Vũ và Tràng Duệ. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên vận hành ở đây chủ yếu từ các ngành sản xuất và logistics, nơi cần đội ngũ nhân sự để đảm bảo quy trình vận hành và bảo trì các hệ thống kỹ thuật trong các nhà máy và khu vực cảng.

Cơ hội tuyển dụng việc làm nhân viên vận hành tại các khu công nghiệp Hải Phòng
Cơ hội tuyển dụng việc làm nhân viên vận hành tại các khu công nghiệp Hải Phòng

Các doanh nghiệp tại Hải Phòng trả mức lương cho việc làm nhân viên vận hành từ 11.000.000 - 16.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào kinh nghiệm làm việc và độ phức tạp của công việc.

5. Yêu cầu của đối với việc làm nhân viên vận hành

Các nhà tuyển dụng cho vị trí nhân viên vận hành thường đưa ra các yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, kinh nghiệm và kỹ năng làm việc để đảm bảo ứng viên có thể thực hiện tốt nhiệm vụ và duy trì hoạt động của hệ thống. Yêu cầu chung đối với nhân viên vận hành thường bao gồm các tiêu chí sau:

Kiến thức chuyên môn: Ứng viên cần có hiểu biết về kỹ thuật cơ bản trong lĩnh vực mà họ vận hành, như điện lạnh, cơ khí, hoặc công nghệ thông tin tùy theo vị trí cụ thể. Kiến thức về bảo trì và vận hành máy móc hoặc hệ thống kỹ thuật cũng là yêu cầu bắt buộc.

Kỹ năng cần có:

  • Kỹ năng phân tích và giải quyết sự cố: Khả năng xác định và xử lý nhanh chóng các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận hành.
  • Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp: Khả năng hợp tác hiệu quả với các bộ phận khác để đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục.
  • Sử dụng công cụ và phần mềm hỗ trợ: Thành thạo các công cụ đo lường và phần mềm quản lý liên quan đến công việc để nâng cao hiệu quả vận hành và bảo trì.

Bằng cấp/chứng chỉ nghề nghiệp: Các chứng chỉ chuyên môn hoặc bằng cấp từ trung cấp đến đại học trong các ngành kỹ thuật, cơ khí, điện tử hoặc công nghệ thông tin là những yếu tố ưu tiên khi ứng tuyển.

Bên cạnh yêu cầu về kỹ thuật, nhà tuyển dụng còn đánh giá cao phẩm chất cá nhân của ứng viên để phù hợp với đặc thù công việc:

  • Khả năng làm việc độc lập: Ứng viên cần có khả năng tự tổ chức công việc và giải quyết vấn đề nhanh chóng trong các tình huống phát sinh mà không có sự trợ giúp trực tiếp.
  • Kỹ năng lãnh đạo: Đối với các vị trí quản lý vận hành, kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm là quan trọng, giúp điều phối và hướng dẫn đội ngũ để đạt hiệu quả cao nhất.
  • Tư duy phản biện: Khả năng phân tích và đánh giá tình huống kỹ thuật giúp ứng viên đưa ra các giải pháp hợp lý cho các sự cố phức tạp, đảm bảo hệ thống hoạt động bền vững và hiệu quả.

Tóm lại, việc làm nhân viên vận hành là một lĩnh vực đầy tiềm năng khi nhu cầu về vận hành và bảo trì hệ thống trong các ngành công nghiệp ngày càng phát triển. Các vị trí này không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn đi kèm với nhiều cơ hội thăng tiến và tích lũy kinh nghiệm. Khả năng tìm việc cùng mức lương hấp dẫn là những lý do khiến ngày càng nhiều người lao động lựa chọn công việc vận hành trong các nhà máy và hệ thống kỹ thuật.