Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 88 đường cựu quán 2, Đức Thượng, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Lập trình, gia công chi tiết máy, Jig...
Đứng máy, vận hành máy phay CNC, máy tiện CNC, kiểm tra sản phẩm sau gia công tránh sai sót.
Thiết kế đồ gá, vẽ 3D nếu biết.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết lập trình, đã từng dùng phần mềm Mastercam là một lợi thế
Đã từng đứng máy, biết làm đồ gá là một lợi thế.
Kinh nghiệm: không bắt buộc, nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Ưu tiên sinh viên ngành cơ khí mới ra trường
Tại Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 9.000.000VNĐ - 15.000.000VNĐ thỏa thuận theo năng lực
Hỗ trợ ăn trưa tại công ty
Chế độ làm thêm + BHXH theo quy định Nhà Nước
Lương Tháng 13
Phép năm: 1 ngày phép/1 tháng làm việc chính thức
Thưởng các dịp lễ, tết, ngày thành lập công ty, tham quan nghỉ mát hàng năm
Thưởng nhân viên xuất sắc hàng tháng, chế độ thưởng cho nhân viên gắn bó từ 5 năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
