Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 88 đường cựu quán 2, Đức Thượng, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Lập trình, gia công chi tiết máy, Jig...

Đứng máy, vận hành máy phay CNC, máy tiện CNC, kiểm tra sản phẩm sau gia công tránh sai sót.

Thiết kế đồ gá, vẽ 3D nếu biết.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết lập trình, đã từng dùng phần mềm Mastercam là một lợi thế

Đã từng đứng máy, biết làm đồ gá là một lợi thế.

Kinh nghiệm: không bắt buộc, nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Ưu tiên sinh viên ngành cơ khí mới ra trường

Tại Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 9.000.000VNĐ - 15.000.000VNĐ thỏa thuận theo năng lực

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty

Chế độ làm thêm + BHXH theo quy định Nhà Nước

Lương Tháng 13

Phép năm: 1 ngày phép/1 tháng làm việc chính thức

Thưởng các dịp lễ, tết, ngày thành lập công ty, tham quan nghỉ mát hàng năm

Thưởng nhân viên xuất sắc hàng tháng, chế độ thưởng cho nhân viên gắn bó từ 5 năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh

